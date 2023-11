Hockenheimer Christkind 2023

Der Hockenheimer Marketing Verein (HMV) hat sein Christkind für 2023 gefunden. Hanna

Bühler bringt alles mit, was für dieses himmlische Ehrenamt wichtig ist: Viel Herzlichkeit,

Offenheit, Freude am Umgang mit Menschen aber auch Spontanität und jede Menge

Engagement.

Mit großer Sorgfalt hat der HMV nach jemandem gesucht, der diese Werte verkörpert und

die Herzen der Menschen berühren kann. Die Auszubildende zur

Rechtsanwaltsfachangestellten glänzt schon jetzt mit viel Engagement. Am 16. November

trat sie ihr neues Amt als Jugendgemeinderätin an und ist zudem als Trainerin und

Betreuerin bei der Hockenheimer Carnevals-Gesellschaft (HCG) tätig, bei der sie vor ihrem

Kreuzbandriss viele Jahre auch aktiv getanzt hat.

„Mit Hanna haben wir ein ganz tolles Christkind gefunden, und ihre Familie ist auch voll

dabei“, so HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin. Gemeinsam mit ihrer Oma hat Hanna

bereits ihr Christkind-Kleid genäht in dem sie am 01. Dezember auf der Bühne des

Hockenheimer Advents stehen wird. Mit ihrem selbstgeschriebenen Prolog wird sie den

dreitägigen Adventsmarkt feierlich eröffnen.

Während des Hockenheimer Advents steht sie zudem am Samstag und Sonntag im

Kinderbereich in der Stadthalle für das ein oder andere Foto für Klein und Groß bereit und

hat dazu für alle Kinder kleine Geschenke in Form von Schokonikoläusen aus fair

gehandeltem Kakao im Gepäck.

In der Weihnachtszeit wird sie als himmlische Repräsentantin einige Hockenheimer

Kindergärten, Schulen und Seniorenheimen besuchen und auch in die ein oder andere

Nachbargemeinde oder Partnerstadt reisen.

Quelle: Hockenheimer Marketing Verein e.V.