Stadt Heidelberg unterstützt Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Beruf

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Damit Jugendlichen der Übergang von der Schule in den Beruf gut gelingt, möchte die Stadt Heidelberg sie auch weiterhin aktiv unterstützen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29. Juni 2023 einstimmig die Fortführung von drei Maßnahmen beschlossen, die Jugendlichen in dieser Übergangsphase Hilfestellungen bieten.

Ausbildungsgang AV dual und Regionales Übergangsmanagement

Leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern durch individuelle Begleitung den Weg in eine Ausbildung zu ebnen, ist Ziel des Konzepts „Neugestaltung des Übergangs Schule – Beruf“ des Landes Baden-Württemberg. Heidelberg ist seit dem Schuljahr 2021/22 eine von mittlerweile 31 Modellregionen im Land, die in diesem Kontext ein regionales Übergangsmanagement im Amt für Schule und Bildung eingerichtet hat. Außerdem wurde der Bildungsgang Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual) erfolgreich an zwei beruflichen Schulen – der Marie-Baum-Schule und der Johannes-Gutenberg-Schule – eingeführt. Ein besonderer Schwerpunkt im Bildungsgang AVdual liegt auf der vermehrten Durchführung von Betriebspraktika. Schülerinnen und Schüler des Ausbildungsgangs werden von sogenannten AV-Dual-Begleiterinnen und

-begleitern der Jugendagentur Heidelberg individuell unterstützt. Im Schuljahr 2022/23 besuchen insgesamt 113 Schülerinnen und Schüler den Bildungsgang. Die Stadt investiert rund 100.000 Euro in die Fortführung des Projekts.

Heidelberger Übergangsmanagement

Das Heidelberger Übergangsmanagement (HÜM) ist eine Maßnahme für Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Gemeinschaftsschule. Joblotsen begleiten sie bei der Berufsorientierung, der Vorbereitung auf die Arbeitswelt, der Ausbildungsplatzsuche sowie an der Schwelle in die Ausbildung. Die Jugendagentur Heidelberg ist Projektträger. Das Projekt läuft an der Geschwister-Scholl-Schule nunmehr im elften Jahr. Die Joblotsen werden mit bis zu 42.400 Euro jährlich von der Stadt finanziert.

Online-Praktikumsbörse „practise“

Die Online-Praktikumsbörse „practise“ (www.practise-heidelberg.de) ermöglicht Schülerinnen und Schüler aller Schularten, nach Praktikumsplätzen bei regionalen Unternehmen zu suchen und sich dort zu bewerben. Sie können sich so besser beruflich orientieren. Unternehmen gewinnen im Gegenzug potenzielle Nachwuchskräfte. Die Jugendagentur Heidelberg ist Trägerin des Projekts. Die Stadt fördert „practise“ mit rund 6.600 Euro jährlich.