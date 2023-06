Heidelberg-Kirchheim: Auftrag für Kita in Stettiner Straße wird nach langwierigem Prozess vergeben – Gestiegene Kosten aufgrund höherer Baupreise

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Stadtteil Kirchheim geht der Bau der Kindertageseinrichtung in der Stettiner Straße in die nächste Etappe. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung am 29. Juni 2023 der Vergabe der Generalunternehmerleistung zum Neubau der Kita mehrheitlich zugestimmt, ebenso der Erhöhung der Kosten um 2,15 Millionen Euro auf 7,6 Millionen Euro. Die Bauarbeiten für die neue Kita hatten bereits begonnen, die Bodenplatte ist fertiggestellt. Seit Mai 2023 finden die Planung und Produktion der Wand- und Deckenelemente bei der zuständigen Baufirma statt. Der Aufbau des Gebäudes in Holztafelbauweise vor Ort wird im Oktober 2023 starten. Danach folgt der Innenausbau samt technischer Infrastruktur. Das Gebäude wird voraussichtlich im Spätherbst 2024 fertiggestellt.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Den Neubau der Kita hatte der Gemeinderat bereits im Dezember 2020 beschlossen, damals noch für 5,45 Millionen Euro. Im Anschluss folgte die öffentliche Ausschreibung der Generalunternehmerleistung, auf die sich allerdings kein Unternehmen bewarb, ebenso nicht auf eine weitere Ausschreibung im März 2022. Gründe liegen in den exorbitanten Baupreissteigerungen. Erst in weiteren intensiven Gesprächen konnten Unternehmen gewonnen werden, die sich an einer europaweiten Ausschreibung beteiligten. Neun Firmen zeigten Interesse, vier Angebote gingen schließlich ein.

Aufgrund der langwierigen Auftragsvergabe und der exorbitanten Entwicklung der Baupreise konnten die bisher kalkulierten Kosten nicht gehalten werden. So verbuchte allein das Hauptgewerk Holz laut Statistischem Bundesamt eine Indexsteigerung von 53,4 Prozent.

Kita Stettiner Straße: Das ist geplant

In Kirchheim wird auf dem Grundstück Ecke Stettiner Straße/Schwetzinger Straße eine viergruppige Kindertageseinrichtung mit drei Kindergarten- und einer Krippengruppe in Passivhausbauweise gebaut. In das neue Gebäude werden die zwei Kindergartengruppen der schon lange baufälligen Kita in der Hardtstraße einziehen. Der zweigeschossige Neubau soll auf dem Grundstück südlich des Radweges (Stettiner Straße) entstehen und über einen Verbindungssteg mit der Freifläche, die nördlich der Stettiner Straße liegt, verbunden werden. Diese dient künftig als Spielfläche und soll naturnah gestaltet werden.