Brühl – European Energy Award – Gemeinde Brühl startet vor der „Earth Hour“ die Teilnahme an dem europäischen Zertifizierungssystem für kommunalen Klimaschutz

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Tag vor der „Earth Hour“, bei der in Brühl die Straßenbeleuchtung für eine Stunde gelöscht wird, startete die Gemeinde und ihr Energie-Team in das für den kommunalen Klimaschutz entwickelte Managementsystem „European Energy Award“. Es unterstützt die Gemeindeverwaltung in der systematischen Priorisierung, Umsetzung und Auswertung ihrer Klimaschutz-Maßnahmen. Eine erste Zertifizierung erfolgt in vier Jahren. Zum Einstieg in den fortlaufenden eea-Prozess begrüßte Bürgermeister Ralf Göck im Rahmen einer ersten Sitzung am gestrigen Freitag die frisch ernannten Mitglieder des Energie-Teams, das für die Durchführung der Bestandsaufnahme, die Ausarbeitung von Projekten und die Erarbeitung des Energiepolitischen Arbeitsprogramms verantwortlich ist. Diesem gehören neben der Klimaschutzmanagerin und Leiterin des Energieteams, Birgit Sehls, die Amtsleiter Reiner Haas, Jochen Ungerer und Andreas Willemsen, Umweltberater Dr. Andreas Askani sowie Bürgermeister Dr. Ralf Göck an. Als akkreditierter eea-Berater begleitet und unterstützen seitens der KliBA Peter Kolbe sowie sein Kollege Michael Boeke das Brühler Energie-Team in der fortlaufenden Durchführung des Zertifizierungsverfahrens.

Mit dem European Energy Award erhält die Gemeindeverwaltung die Möglichkeit, ihre Energie- und Klimaschutzpolitik objektiv bewerten zu lassen. „So können wir die Verringerung unserer Treibhausgas-Emissionen überwachen und Stärken und Schwächen unserer lokalen Klimaschutzpolitik analysieren und kontinuierlich optimieren“, erklärt die Klimaschutzmanagerin der Gemeinde, Birgit Sehls.Im Rahmen des eea erfolgt eine umfassende Analyse der kommunalen Energie- und Klimaschutzpolitik sowie der Umsetzung konkreter Maßnahmen. Dabei werden sechs verschiedene kommunale Handlungsfelder analysiert: Entwicklungsplanung und Raumordnung, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, kommunale Gebäude und Anlagen, interne Organisation sowie die Beteiligung von Bürgerschaft und Unternehmen. „Durch die systematische Erfassung der bisherigen Arbeit sowie durch die Planung und Umsetzung neuer Projekte wird die Energieeinsparung, die effiziente Energienutzung und die Steigerung der Nutzung erneuerbaren Energien in der Gemeinde kontinuierlich vorangebracht“, so Sehls.

Alle vier Jahre wird die Arbeit der Energieteams einer externen Auditierung unterzogen, um die erreichten Fortschritte zu quantifizieren. Erreicht die Kommune 50 Prozent der möglichen Punkte, wird der European Energy Award verliehen, bei 75 Prozent sogar der European Energy Award in Gold. „Wir freuen uns, mit dem eea ein Werkzeug zu erhalten, das es uns ermöglicht, in effektiver Weise Energieeinsparung und Energieeffizienz zu verbessern und den Einsatz erneuerbarer Energien im erforderlichen Maße zu steigern“, bestätigt Bürgermeister Ralf Göck das Interesse der Gemeindeverwaltung am Einstieg in den eea und bedankte sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde, die sich bereits aktiv für den Klimaschutz einsetzen. „Denn nur gemeinsam mit der Bürgerschaft können wir hier bei uns eine nachhaltige Zukunft gestalten und unseren notwendigen lokalen Beitrag zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf die von den Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftlern geforderte und in Paris völkerrechtlich verbindlich vereinbarte Grenze von deutlich unter 2 Grad und möglichst 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.“ Auch auf der Webseite der Gemeinde wird künftig über die Fortschritte und Erfolge im Rahmen des eea-Prozesses berichtet und Bürgerinnen und Bürger werden über Maßnahmen zur Teilhabe am kommunalen Klimaschutz informiert.

