Frankenthal – Street Food Festival und Market am 22. und 23. April Verkaufsoffener Sonntag geplant

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum ersten Mal findet am Wochenende des 22. und 23. April in Frankenthal ein Street Food Festival und Market statt. Auf dem Rathausplatz gibt es an rund 20 internationalen Food Trucks und Stände jede Menge zu probieren – Süßes und Salziges, von Fine Dining bis Bar-becue, Snacks aus aller Welt und die dazu passenden Getränke. Auch Vegetarier und Vega-ner kommen auf ihre Kosten. Geöffnet hat der Markt samstags von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Für die kleinen Besucher wird ein Kinderbereich aufgebaut. Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist die Wiesbadener Stadtleben GmbH, die mit verschiedenen Streetfood-Anbietern zusammenarbeitet. Gastronomen aus Frankenthal und der Region, die ebenfalls teilnehmen möchten, können sich an info@street-food-market.de wenden.

Initiiert durch den Frankenthaler City- und Stadtmarketingverein, soll anlässlich des Street Food Festivals am 23. April ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden. Der Einzelhandel in der Innenstadt öffnet dann seine Türen von 13 bis 18 Uhr.