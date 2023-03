Speyer – Osterferienprogramm für junge Entdecker und Entdeckerinnen in der Ausstellung „Der Grüffelo kommt zurück“ in Speyer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Osterferienprogramm des Historischen Museums der Pfalz in Speyer richtet sich an Kinder zwischen sechs und neun Jahren. Es beginnt jeweils um 15 Uhr und endet um 17 Uhr. Jeder Tag startet mit einer Führung durch die Grüffelo-Ausstellung. Nach dem Rundgang setzen die Kinder im anschließenden Workshop ihr gelerntes Wissen über die Tiere und Pflanzen aus dem „Grüffelo-Wald“ kreativ um. Auf dem Programm stehen folgende Aktionen: Am Montag, 3. April gestalten die Kinder eine Grüffelo-Tasche, am Dienstag, 4. April eine Grüffelo-Maske, am Mittwoch, 5. April Sockenpuppen und am Donnerstag, 6. April eine Grüffelo-Collage. Zur Gestaltung der Sockenpuppen werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, einen grauen oder brauen Strumpf mitzubringen. Für das Osterferienprogramm sind noch Karten unter www.tickets.museum.speyer.de erhältlich. Lediglich der Termin „Grüffelo-Taschen“ am 3. April ist bereits ausgebucht, für die darauffolgenden Termine gibt es noch Tickets. Jedes Kind sollte zudem einen kleinen Imbiss und ein Getränk für eine kurze Pause im Gepäck haben. Die Teilnahme kostet pro Kind 8 Euro inklusive des Eintritts.

Rückfragen unter reservierung@museum.speyer.de oder telefonisch unter 06232 620222.

Die Ausstellung „Der Grüffelo kommt zurück“ ist noch bis zum 18. Juni im Historischen Museum der Pfalz zu sehen. Die Besucherinnen und Besucher tauchen in die Welt der Bildbuchgeschichte von Julia Donaldson und Axel Scheffler ein. Sie begegnen bei ihrem Rundgang neben dem Grüffelo der kleinen schlauen Maus und den anderen Tieren des Waldes. Die Ausstellung ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An Feiertagen und in den Schulferien von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen kann das Haus auch montags von 10 bis 18 Uhr besucht werden.

Informationen zur Ausstellung, zu Preisen und Begleitprogramm unter www.grueffelo-ausstellung.de