„Licht aus. Klimaschutz an“: Earth Hour am 25. März in Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Earth Hour ist eine regelmäßig stattfindende Klima- und Umweltschutzaktion, die der World Wide Fund for Nature (WWF) ins Leben gerufen hat. Die Idee dahinter ist ganz einfach: Einmal im Jahr schalten Menschen auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht aus. Auch viele tausend Städte machen mit und hüllen ihre bekanntesten Bauwerke in Dunkelheit. Ziel ist es, gemeinsam ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. Die Earth Hour 2023 findet am Samstag, 25. März 2023, um 20.30 Uhr statt. Bei unzähligen Menschen auf der ganzen Welt, tausenden Städten und Unternehmen gilt dann für eine Stunde: Gemeinsam für mehr Klimaschutz.

Gerade nach einem Jahr mit verheerenden extremen Wetterereignissen, einer Energiekrise, die auf fossilen Abhängigkeiten beruht, und sich stetig ändernden politischen Prioritäten ist die Earth Hour 2023 wichtig: Mit dieser Aktion werden entschlossenere Klimaschutz-Maßnahmen gefordert. Die Klimakrise wartet nicht.

Heidelberg seit 13 Jahren mit dabei

In Deutschland unterstützen hunderte Städte und Gemeinden diese globale Klimaschutzaktion. Auch Heidelberg ist bereits seit 13 Jahren bei der Aktion aktiv. Bisher wurden immer das Schloss und 15 weitere nächtliche Anleuchtungen abgeschaltet, wie zum Beispiel die Heiliggeistkirche, die Stadthalle und Stift Neuburg.

Viele Kommunen haben die Beleuchtung an öffentlichen Gebäuden bereits seit September 2022 aufgrund einer Bundesverordnung dauerhaft abgeschaltet, um Strom zu sparen. Auch in Heidelberg werden das Schloss und die städtischen Gebäude weiter nicht beleuchtet.

Darüber hinaus kann auch die Bevölkerung am 25. März 2023 um 20.30 Uhr Zeichen setzen. Vorschläge des WWF hierzu sind:

• Schalten Sie selbst zu Hause für eine Stunde möglichst viele Geräte und vor allem das elektrische Licht aus. Ein Candle-Light-Dinner, ein Beisammensein bei Kerzenschein oder ein bewusster Abendspaziergang unter dem Sternenhimmel sind mögliche Alternativprogramme.

• Der WWF bietet kostenlose Online-Kurse zur Klima- und Energiekriese an unter www.wwf-akademie.de. In dem 60-minütigen Kurs „Klimaziele und Energiewende“ erfolgt zum Beispiel ein Überblick über die Möglichkeiten zur Emissionsreduktion durch Politik, Wirtschaft und der Gesellschaft. Grundlagenwissen zur Klimakrise vermittelt der Kurs „Klimasystem und Klimamodelle“.

• Machen Sie aus der Earth Hour einen Klimatag. Lassen Sie bewusst das Auto stehen oder ernähren Sie sich klimafreundlich.

• Veranstalten Sie eine Earth Hour Party. Der WWF hat dafür 2022 eine Earth Hour Playlist zusammengestellt mit Songs wie Dancing in the Dark, City of blinding lights oder Back to black (https://blog.wwf.de/playlist-earthhour-2022/).

#hd4climate: Heidelberg ist Vorreiter beim Klimaschutz

Heidelberg will seine Vorreiterrolle im Umwelt- und Klimaschutz weiter ausbauen. Der Gemeinderat hat deshalb im Juli 2022 beschlossen, dass Heidelberg gesamtstädtisch bis 2040 klimaneutral werden soll. Die Stadtverwaltung selbst verfolgt dieses Ziel bis 2030.