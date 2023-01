Speyer – Schülertage im Bistum Speyer – Rund 430 Schülerinnen und Schülern aus zehn Schulen nehmen vom 23. Januar bis 1. Februar an der Veranstaltung teil

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Bistum Speyer nicht aus dem Schulbuch, sondern in Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern des Bistums kennenlernen: Diese Idee steht hinter den Schülertagen, die am 23. Januar beginnen. Rund 80 Schülerinnen und Schüler aus der IGS Ernst Bloch in Ludwigshafen, dem Sickingen-Gymnasium in Landstuhl und dem Speyerer Hans-Purrmann-Gymnasium werden die Ersten sein, die das Informationsangebot nutzen. Unter dem Motto „Meine Diözese“ haben die jungen Menschen die Möglichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ganz unterschiedlichen kirchlichen Arbeitsbereichen kennenzulernen und mit ihnen über ihre Fragen und Themen zu diskutieren. Auch Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Generalvikar Markus Magin und die beiden Ordinariats Direktorinnen Dr. Irina Kreusch und Christine Lambrich werden sich den Fragen der Schülerinnen und Schüler stellen. Insgesamt werden rund 430 Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe aus zehn Schulen in Begleitung ihrer Religionslehrerinnen und – lehrer vom 23. Januar bis 1. Februar an den Schülertagen teilnehmen.

Ein erster Programmpunkt ist für alle Schülerinnen und Schüler die Begegnung mit dem Dom. Bei Führungen durch die Kathedrale können sie unter anderem die Domarchitektur näher kennenlernen oder im Gespräch mit Dommusikern etwas über die Orgeln und die Musik im Dom erfahren. Anschließend präsentieren im Haus der Kirchenmusik Mitarbeiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit Informationen zum Bistum und eine Vertreterin der Caritas stellt den Caritasverband der Diözese Speyer und seine Aufgaben vor. Entsprechend ihrer persönlichen Interessen haben dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit jeweils zwei von sechs bis zehn Workshops zu ganz unterschiedlichen Themen auszuwählen. Das Angebot reicht von „Frauen in Leitungspositionen der Kirche“, „Verschiedenheit wertschätzen“ über „Gefängnisseelsorge“ und „Notfallseelsorge“ bis zu Fragen „Wie mit Tod und Trauer umgehen?“ oder „Schule und dann?“. Zum Abschluss der Tage stellen sich Vertreter der Bistumsleitung den Fragen der jungen Menschen. Die Schülertage haben vor zehn Jahren das erste Mal in dieser Form stattgefunden. In den letzten beiden Jahren fanden stattdessen Online-Veranstaltung statt. Organisiert werden die Tage von der Hauptabteilung Schulen, Hochschulen und Bildung im Bischöflichen Ordinariat.

Teilnehmende Schulen:

23. Januar: IGS Ernst Bloch, Ludwigshafen-Oggersheim, Sickingen-Gymnasium, Landstuhl, Hans-Purrmann-Gymnasium, Speyer.

25. Januar: Maria-Ward-Schule, Landau, Gymnasium am Kaiserdom, Speyer.

30. Januar: Lise-Meitner-Gymnasium, Maxdorf, Carl-Bosch-Gymnasium, Ludwigshafen.

31. Januar: Edith-Stein-Gymnasium, Speyer.

01. Februar: Karolinengymnasium, Frankenthal, Bettina von Arnim IGS, Otterberg.

Ansprechpartner:

Bernhard Kaas

Bischöfliches Ordinariat Speyer

Große Pfaffengasse 13

67346 Speyer

mobil: 0151 14880039

E-Mail: bernhard.kaas@bistum-speyer.de