Speyer – Jahresprogramm der städtischen Jugendförderung geht online

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Das neue Jahresprogramm der Jugendförderung der Stadt Speyer bietet auch 2023 wieder zahlreiche tolle Aktionen für Kinder und Jugendliche. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Angeboten und zum Jahresprogramm der Jufö sind ab Freitag, 20. Januar 2023 unter www.jufö.de abrufbar. Anmeldungen für die Ferienprogramme in der Walderholung sind in diesem Jahr jeweils sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn online. Um Beachtung weiterer Hinweise auf der Homepage wird gebeten. Die Online-Anmeldung zum Osterferienprogramm für Kinder sowie für beide Freizeiten und die Online-Spielenacht für Jugendliche ist erstmals am Mittwoch, 22. Februar 2023 ab 20.00 Uhr möglich. Ein unverzichtbares Angebot für Speyerer Familien sind die umfangreichen Ferienbetreuungen in allen Schulferien für Kinder zwischen sechs und elf Jahren in der Walderholung. Zum Auftakt in den Osterferien können sich Kinder in unterschiedlichen Workshops kreativ ausleben und neue Erfahrungen sammeln. Während der Pfingstferien geht es als Detektiv*in auf Spurensuche und in der Sommerferienbetreuung wird es bei der Sommer-Olympiade bunt und sportlich zugehen. Im Herbst schließlich öffnet die Kinderspielstadt Speyerchen wieder ihre Tore.

Für Jugendliche sind die Freizeiten ein wertvolles Erfahrungsfeld. Im Mai wird die Campingsaison eröffnet und so können Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 18 Jahren schöne sommerliche Tage auf einem Campingplatz direkt am See verbringen. Die beliebte Segelfreizeit Ijsselmeer hat die Jugendförderung im Oktober wieder im Gepäck. Ergänzend lassen in den Sommerferien verschiedene Tagesaktionen beim Ferienprogramm Hitzefrei, aber auch Mitternachtssport und die sogenannten „Zockernächte“ garantiert keine Langeweile aufkommen. Im Sommer tourt außerdem das Jufömobil für Kinder und Jugendliche durch die Stadtteile und für Familien bietet die Jugendförderung auch in diesem Jahr das beliebte Kinder- und Jugendfest in der Walderholung an.

Weitere kontinuierliche Angebote wie Jugendtreff, Maler- und Kochprojekte werden 2023 fortgeführt. Betreuer*innen, die Interesse und Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben, können über www.jufö.de den Bewerbungsbogen herunterladen.