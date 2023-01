Speyer – AV 03 Speyer gewinnt überlegen gegen Chemnitz

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Gewichtheber vom AV 03 Speyer e. V. haben am Samstagabend den Heimkampf in der 1. Gewichtheber-Bundesliga gegen den Chemnitzer AC deutlich mit 752,8 zu 644 Punkten gewonnen und sich drei Punkte gesichert.

Der AV 03 Speyer zeigte einen starken Wettkampf vor voller Halle, die bis auf den letzten Platz gefüllt war. Auch die Stimmung bei der Afterliftparty war gut, die letzten gingen erst um 3 Uhr nach Hause.



Die Zuschauer in Speyer sahen das Heimdebüt von Milena Thiele, die von Chemnitz nach Speyer gewechselt ist. Auch Solfrid Koanda hob erstmals für den AV 03 Speyer. Die junge Norwegerin schaffte 143 kg im Stoßen im dritten Versuch und bewältigte die Last unter dem Jubel der Zuschauer. Diese Lasten, die die amtierende Europa- und Weltmeisterin bewältigt, sind selten in der Bundesliga. Die starken Männer blieben da ein wenig im Hintergrund, was auch die Relativwertung aussagte. 157 Punkte standen auf der Habenseite am Ende und damit ging Solfrid Koanda in ihrem ersten Wettkampf für Speyer als Tagesbeste von der Bühne.

Der AV 03 Speyer hatte mit dem Comeback von “the machine” Tom Schwarzbach eine weitere Überraschung parat. Nach 3 Jahren Wettkampfpause war er wieder da. Durch den Ausfall von Simon Brandhuber brauchten die Speyerer Heber eine Alternative im Stoßen. Tom Schwarzbach stieß 155 kg und brachte 68,4 Punkte in die Wertung ein. Da auch der Rest der Truppe nahezu fehlerfrei blieb war der Sieg kaum gefährdet. Nur im Reißen war kurz Spannung drin, als Briken Calja bei den ersten beiden Versuche scheiterte.

Nun kommt es am 28. Januar zum Spitzenduell beim Tabellenersten KSV Durlach gegen den Zweiten AV 03 Speyer. Mit dabei ist dann auch wieder Solfrid Koanda, die jetzt ein zweiwöchiges Trainingslager in Leimen absolviert.

Die Gewichtheber vom AV 03 Speyer e. V. liegen mit 12:3 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz in der 1. Gewichtheber-Bundesliga hinter dem 1. KSV 1896 Durlach e.V. mit 12:0 Zählern.

Weitere Informationen über die Gewichtheber vom AV 03 Speyer e. V. gibt es unter www.av03speyer.de.

Foto 1: Gewichtheberin Julia Schwarzbach vom AV 03 Speyer (Foto Achim Riess)

Foto 2: Milena Thiele, die von Chemnitz nach Speyer wechselte, feierte ihr Heimdebüt (Foto Achim Riess)