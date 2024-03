Mannheim – Spitze der Mannheimer Architektenkammer im Amt bestätigt: Vorsitzender Dennis Ewert und Stellvertreterin Yordanka Rotta sehen in aktueller Lage am Bau die Politik in der Pflicht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit November 2023 führen Architekt Dennis Ewert als Vorsitzender und Yordanka Rotta als Stellvertreterin die Kammergruppe Mannheim der Architektenkammer Baden-Württemberg kommissarisch nach dem Rückzug der Vorgängerin aus gesundheitlichen Gründen. In einer Mitgliederversammlung am 21. März 2024 wurde die neue Führung in satzungsgemäßer Wahl für den Rest der Amtszeit bestätigt. Mit Yvonne Thönes ist der Beirat der Kammergruppe um ein Mitglied gewachsen.



“Die Lage im Wohnungsbau ist dramatisch. Immer mehr Projekte werden abgesagt, auch solche, die bereits baureif entwickelt sind. Wir brauchen eine Unterstützung für Projekte, die kurzfristig realisierbar sind gegen eine Verpflichtung für das Gemeinwohl.”, fordert Vorsitzender Dennis Ewert die Politik auf und spricht sich außerdem für einen besseren Schutz von Baukultur aus, “Wir mussten zu oft in der Vergangenheit zusehen, wie Baukultur nicht gepflegt wird, wie sie verbrennt und wie sie abgerissen wird. Architektur ist kein Wegwerfprodukt.”

Zur Kommunalwahl 2024 bereitet die Kammergruppe Forderungen an die Lokalpolitik vor in den Themenfeldern Wohnungsbau, Schutz von Baukultur und nachhaltige Quartierentwicklung. Die Positionen der Parteien vergleicht sie anhand von Wahlprüftsteinen und veranstaltet am 7. Mai 2024 ab 19 Uhr eine Podiumsdiskussion mit der Kommunalpolitik in der Halle des Architektenbüros Naumer in S4 17-22.

“Wir freuen uns über die immer engere Zusammenarbeit mit der Verwaltung bei vielen Themen. Es ist gut, dass die Planenden bei der Entwicklung der Innenstadt beim FutuRaum und CityFactory mit am Tisch sitzen.”, kommentiert Stellvertreterin Yordanka Rotta, “In Zukunft wollen wir für Themen der Innenarchitektur eine bessere Sichtbarkeit erreichen. Auch die öffentlichen Vergabeverfahren mit hohen Hürden müssen wir anpacken. Hier geht es für uns um mehr echten und fairen Wettbewerb. Überhöhte Zulassungsvoraussetzungen benachteiligen längst nicht mehr nur kleine und junge Architekturbüros.”

Dennis Ewert ist freier Architekt. Mit ENSEMBLE+ führt er ein Architekturbüro in Mannheim in einer Büropartnerschaft. Er war Mitinitiator des gemeinnützigen Baukulturvereins MOFA – Mannheims Ort für Architektur und ist ebenso stellvertretender Vorsitzender des Mannheimer Architektur- und Bauarchivs e.V. Er war an der Kuratierung der Ausstellung “Mannheim und seine Bauten 2008-2023, Architektur für das 21. Jahrhundert” sowie als Co-Autor am in Kürze erscheinenden gleichnamigen Buch in Kooperation mit dem MARCHIVUM beteiligt. Eine allen Menschen zugängliche und kommunikative Baukultur ist ihm ein besonderes Anliegen.

Yordanka Rotta ist freie Innenarchitektin und seit 2021 Mitglied im BDIA (Bund Deutscher Innenarchitektinnen und Innenarchitekten). Gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin gründete sie 2019 in Mannheim das Planungsbüro für ganzheitliche Innenarchitektur Aboutlama. Sie macht sich stark für die Anliegen aller Mitglieder der unterschiedlichsten planenden Fachrichtungen und für eine Sichtbarkeit der Innenarchitekt:innen in der Baulandschaft.

Foto 1: Julian Beekmann

Foto 2: Christian Borth

Quelle: Architektenkammer Baden-Württemberg