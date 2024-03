Mannheim – Ostern verbindet, bewegt und begeistert

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – „Die Feier der Karwoche und von Ostern ist ein spirituelles Ereignis und gleichzeitig eine Zeit der Gemeinschaft und des Zusammenhalts“, betont der katholische Stadtdekan Karl Jung. Gottesdienste, Kreuzwege, besondere Musik und kind- beziehungsweise familiengerechte Angeboten der Kirchengemeinden böten vielfältige Möglichkeiten, diese besondere Zeit zu erleben.

Mit dem Palmsonntag, 24. März, dem letzten Sonntag vor Ostern, beginnt die Karwoche. Sie ist für Christen auf der ganzen Welt eine Zeit von besonderer Bedeutung. Sind diese Tage doch geprägt von der intensiven Reflexion über das Leiden, den Tod und die Auferstehung Christi und führen über Gründonnerstag, Karfreitag bis hin zum Karsamstag. Die Karwoche endet am Abend des Karsamstags mit der Feier der Osternacht.

Aktion ­– Ostern verbindet

„Das gemeinsame Erleben der Karwoche und die Feier von Ostern stärkt die Verbundenheit der Gläubigen miteinander und mit Gott – auch über die Ortsgemeinde hinaus“, ist sich Jung sicher. Ein Beispiel dafür sei unter anderem der Ostergarten in der St. Nikolaus-Kirche (Hansastraße 1) in der Mannheimer Neckarstadt. Eine Woche vor Ostern haben schon über 3000 Menschen – vom Kindergartenkind bis zur Seniorin – diesen interaktiven Kreuzweg besucht. Inszenierte Räume führen vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung am Ostermorgen. Wer einen Besuch plant, kann sich unter www.kathma-ostergarten.de anmelden oder spontan zu einer der offenen Führungen kommen.

Einladung – Ostern für Familien

Zusammen mit den Kindern etwas von der Stimmung und den Geschehnissen der letzten Tage Jesu vor seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung, die an Ostern gefeiert wird, zu erspüren, darum geht es bei den zahlreichen Angeboten für Familien im Dekanat Mannheim. Dabei sind meist alle Sinne der Kinder angesprochen. Sie können mit ihren Familien sehen, hören, schmecken, fühlen und schließlich in der Osternacht beim Osterfeuer oder am Ostermorgen das Licht der Auferstehung erahnen und die Freude darüber teilen.

Zu den Angeboten gehören auch zahlreiche ökumenische Kreuzwege für Kinder – in Neckarau führt er um 11 Uhr vom Margarete-Blarer-Haus (Friedrichstr. 46a) zur Matthäuskirche. Im Stadtteil Rheinau beginnt ein ökumenischer Kreuzweg um 11 Uhr an der katholischen Kirche St. Antonius. In Sandhofen sind große und kleine Menschen zu einem ökumenischen Kreuzweg, der zwischen 10.30 und 12.30 Uhr rund um die katholische Kirche St. Bartholomäus führt, eingeladen. Ein weiterer ökumenischer Kreuzweg für Kinder und Familien starten an der Unionskirche (Unionstr. 6).

Osternächte für Familien mit Osterfeuer finden am 30. März, ab 19.30 Uhr in Maria Hilf (Almenhof) und ab 20 Uhr in St. Bernhard (Neckarstadt). Außerdem lädt die Pfarrei St. Bonifatius (Neckarstadt) am Ostersonntag nach dem Gottesdienst um 11 Uhr Familien zu Ostereiersuche im Pfarrgarten ein.

Ortswechsel – Ostern bewegt

Ostern führt Menschen zusammen und auch an andere Orte. Ein Beispiel hierfür ist das Andachtsformat „Mit Gott unterm Baum”. Es lädt auf dem Almenhof dazu ein, die heiligen drei Tage der Karwoche unter freiem Himmel zu begehen: am Gründonnerstag, 28. März, um 18 Uhr, am Karfreitag, 29. März, um 15 Uhr und vor der Osternacht, 30. März, um 18 Uhr unter dem Baum vor der Maria-Hilf-Kirche (August-Bebel-Str. 49).

Immer an einen anderen Ort, lädt auch das Team der katholischen Jugendkirche SAMUEL zu den so genannten YouGo!-Jugendgottesdiensten der Kar- und Ostertage ein. Start ist am Gründonnerstag, 28. März, um 20 Uhr im Haus der Jugend. Nach dem Gottesdienst gibt es eine Agape-Feier. An Karfreitag, 29. März, geht es um 15 Uhr in die KZ-Gedenkstätte in Sandhofen (Gustav-Wiederkehr-Schule, Kriegerstraße 28). Höhe-punkt und Abschluss ist dann in aller Frühe: am Ostersonntagmorgen, 31. März, um 5 Uhr an der Haltestelle „Alte Feuerwache“. Dort erleben die Teilnehmer:innen eine Osternacht bei Sonnenaufgang am Neckar.

Und auch das so genannte „NeXt“-Gottesdienstformat gestaltet die Kar- sowie Ostertage anders: Neue Lieder, eine Band, moderne und ansprechende Texte, Lichteffekte, Videos und Überraschendes tragen in der Gottesdienstgemeinschaft zu einer guten Atmosphäre bei. Gefeiert wird dabei zwar an einem Ort – in diesem Jahr in der St. Laurentius-Kirche (Wormser Str. 18) – dafür immer besonders. Am Gründonnerstag, 28. März, um 20 Uhr, am Karfreitag, 29. März, um 15 Uhr und am Karsamstag, 30. März, um 21 Uhr mit einer Osternachtsfeier.

Wer die Auferstehung am Ostersonntag in aller Frühe begehen möchte, hat im Dekanat Mannheim dazu auch um 5.30 Uhr in St. Sebastian und St. Hildegard die Gelegenheit. Um 6 Uhr finden sie in St. Lioba und St. Johannes statt und um 6.30 Uhr feiert die ukrainische Gemeinde in St. Franziskus die Osternacht. Bitte beachten Sie, dass an diesem Wochenende die Sommerzeit beginnt.

Begeisterung – Ostern hören

Wen Musik begeistert, für den sind Ortswechsel eigentlich ein Muss, denn die Chöre, Solisten und Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sorgen für hörbare Osterfreude: Von Gospels und Spirituals in St. Franziskus bis hin zu Werken von Bruckner in St. Andreas ( Neckarhausen) jeweils um 19 Uhr reicht die Bandbreite am Gründonnerstag, 28. März. Der Karfreitag hält unter anderem die Johannespassion von Hermann Schröder ( Jesuitenkirche ) und von Thomas Mancinus (St. Sebastian) am Karfreitag, 29.März, jeweils um 15 Uhr für Musikbegeisterte bereit. Volltönend präsentiert sich der Ostersonntag, 31. März, mit Haydns „Miss Brevis a Tre Voci“ in St. Peter (Ilvesheim) um 9.30 Uhr, Mozarts „Spatzenmesse“ und dem Halleluja aus Händels „Messias“ um 10 Uhr in St. Josef (Lindenhof) sowie in der Jesuitenkirche (Innenstadt). Die „Spaur-Messe“ von Mozart erklingt in St. Bruder Klaus (Edingen) um 10 Uhr und dessen „Missa Brevis in B“ um 11 Uhr in der Heilig Geist-Kirche (Oststadt). Die „Windhaager Messe“ von Bruckner ist um 10 Uhr in St. Sebastian (Innenstadt) zu hören, während um 10.30 Uhr Franz Schuberts „Messe in B-Dur“ den Ostergottesdienst in St. Franziskus (Waldhof) einrahmt und um 11 Uhr in St. Peter und Paul (Feudenheim) unter anderem Haydns „Miss Brevis in B“ erklingt. (schu)

Gottesdienste und Angebote rund um Ostern sind auch auf www.kathma.de abrufbar.

