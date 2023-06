Mannheim – Einfach nachhaltig leben. Musterwohnung der Klimaschutzagentur zieht in die Neckarstadt-West

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Spülen per Hand oder Spülmaschine? Ökowaschprogramm: ja oder nein? Heizungsthermostat besser kurz auf 5 oder dauerhaft auf 3? In der Neckarstadt-West gibt es ab sofort die Antworten dazu. In Kooperation mit der GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft hat die Klimaschutzagentur Mannheim die interaktive Ausstellung „Die nachhaltige Musterwohnung“ in die Zeppelinstraße 47 gebracht. Ab Juli bietet sich hier immer montags von 14 bis 16 Uhr die Möglichkeit, mit den Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen, sich kostenfrei beraten zu lassen und die Ausstellung zu besuchen. Schulkassen und weitere Gruppen können zudem Führungstermine auch außerhalb der Öffnungszeiten vereinbaren. Die offizielle Eröffnung findet am 04. Juli im Rahmen eines Nachbarschaftssommerfests statt.

Nachhaltigkeit zum Anfassen

Neue Dinge ausprobieren, Spaß haben und nachhaltig inspiriert werden: Die Ausstellung „Die nachhaltige Musterwohnung“ bringt diese drei Dinge perfekt zusammen. Typische Alltagsgegenstände aus Küche, Badezimmer, Wohn- und Schlafzimmer sind aufgebaut und mit praktischen Hinweisen und Tipps versehen. Mal was hochheben, öffnen oder ziehen: interaktiv lassen sich hier praktische Tipps zur nachhaltigen Ernährung, klimafreundlichen Mobilität oder Mülltrennung erfahren. Die Ausstellung, die zusammen mit dem Nationaltheater Mannheim im letzten Jahr entwickelt wurde, ist ab sofort in der Neckarstadt-West zu sehen. Bis Ende Januar 2024 bietet sich die Gelegenheit die Ausstellung in der Zeppelinstraße 47 zu besuchen. Jeden Montag sind von 14 bis 16 Uhr Mitarbeitende der Klimaschutzagentur vor Ort und beraten zu allen Themen der Nachhaltigkeit. Interessierte Schulklassen und weitere Gruppen können kostenfreie Führungen buchen. Hierzu wird um eine Anfrage an caroline.golly@klima-ma.de oder unter der 0621/86248410 gebeten.

Sieben Monate – Volles Programm

In der vollständig eingerichteten Wohnung sind nicht nur die Themen Strom-, Heizenergie- und Wassersparen erfahrbar. In den kommenden sieben Monaten finden in der Ausstellung regelmäßige Events zu weiteren Nachhaltigkeitsthemen statt. Von Second-Hand-Kleidung über Upcycling bis hin zu Begrünung werden verschiedene Mitmachaktionen angeboten. Das Programm sowie alle weitere Infos werden unter https://www.klima-ma.de/nachhaltig-leben/nachhaltig-wohnen sowie auf Social Media unter @klimaschutzagentur.mannheim rechtzeitig bekannt gegeben.

Einladung zur Eröffnung

Mit einem gemütlichen Sommerfest für alle wird die Musterwohnung am Dienstag, den 04. Juli, offiziell eröffnet. Ab 18 Uhr bietet sich die Gelegenheit bei kurzen Führungen mehr über die Ausstellung und die einzelnen Aspekte zu erfahren, sich mit Initiativen und Akteuren der Neckarstadt-West zu vernetzen und bei einem kühlen Getränk und kleinen Snacks miteinander ins Gespräch zu kommen.