Stadt Heidelberg informiert über die dritte Evaluation der Leitlinien für mitgestaltende Bürgerbeteiligung – Bürgerbeteiligung in Heidelberg von hoher Qualität

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Arbeitskreis Bürgerbeteiligung hat die dritte Evaluation der Leitlinien für mitgestaltende Bürgerbeteiligung erfolgreich abgeschlossen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Bürgerbeteiligung in Heidelberg von hoher Qualität ist, während gleichzeitig zwölf Handlungsempfehlungen in Zukunft verstärkt Beachtung finden sollen. Die Ergebnisse nahm der Gemeinderat in seiner Sitzung am 29. Juni 2023 zur Kenntnis.

Wie wurde die Bürgerbeteiligung evaluiert?

Die Evaluation basierte auf einem breiten Spektrum von Evaluationsmethoden, darunter repräsentative Umfragen, die Analyse der städtischen Vorhabenliste, die Untersuchung vergangener Beteiligungsprozesse sowie Werkstattgespräche mit den beteiligten Akteurinnen und Akteuren. Zusätzlich wurde das externe Evaluationsverfahren „Gute Bürgerbeteiligung“ des Berlin Instituts für Partizipation angewendet. Diese vielfältigen Ansätze ermöglichten eine umfassende Bewertung der Beteiligungspraxis in Heidelberg.

Was sind die zentralen Ergebnisse der dritten Evaluation?

Die Ergebnisse zeigen, dass rund 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger die Bürgerbeteiligung als wichtig erachten. Der hohe Stellenwert von Beteiligung in Heidelberg spiegelt sich auch in der Anzahl von städtischen Vorhaben mit Bürgerbeteiligung wider, die sich im Vergleich zur vorherigen Evaluation im Jahr 2018 deutlich erhöht hat. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Beteiligungsveranstaltungen berichteten überwiegend positive Erfahrungen, schätzten insbesondere die sachlichen Diskussionen und betonten die Bedeutung des gegenseitigen Austauschs. Jedoch wurde Verbesserungspotenzial bei der Ergebnisverwertung und bei einer klaren, ganzheitlichen Kommunikation identifiziert. Die Abteilung Bürgerbeteiligung berichtete von wachsenden Aufgabenbereichen, insbesondere in den Bereichen Kinder- und Jugendbeteiligung sowie digitalen Beteiligungsmöglichkeiten. Die externe Evaluation des Berlin Instituts für Partizipation stufte die Beteiligung in Heidelberg als überdurchschnittlich qualitativ hochwertig ein. Dennoch wurden kleinere Nachjustierungen empfohlen, wie beispielsweise eine stärkere Betonung der Gemeinwohlorientierung bei Beteiligungsprojekten.

Was sind die konkreten Handlungsempfehlungen?

Nach ausführlichen Diskussionen sieht der Arbeitskreis Bürgerbeteiligung eine inhaltliche Überarbeitung der Leitlinien für nicht erforderlich an. Dennoch hält der Arbeitskreis zwölf Handlungsempfehlungen fest, welche noch stärker in den Fokus gerückt werden sollen. Diese Empfehlungen umfassen unter anderem die Stärkung der zielgruppengerechten Ansprache, die Etablierung einer Feedbackkultur sowie die Einrichtung einer digitalen Beteiligungsplattform. Die detaillierten Ergebnisse der dritten Evaluation der Bürgerbeteiligung in Heidelberg sind im Internet zu finden unter www.heidelberg.de/buergerbeteiligung > Leitlinien > Evaluation.