Neckarzimmern – Martin Fritz startet am Geburtstag von der Pole Position in Le Mans

Neckarzimmern – Beim legendären 24-Stunden-Motorrad-Langstreckenrennen in Le Mans/Frankreich hat Motorradrennfahrer Marvin Fritz aus Neckarzimmern mit seinen Yamaha-Teamkollegen Niccolo Canepa aus Italien und dem Tschechen Karel Hanika die Bestzeit erzielt und startet von der Pole Position. Das Trio vom österreichischen YART-Yamaha Team fuhr auf dem 4,185 km langen „Circuit Bugatti“ die schnellste Zeit 1.34,868 min vor dem Yoshimura-Team in 1.35,178 min. Das BMW-Werksteam mit Markus Reiterberger (Obing), dem Franzosen Sylvain Guintoli sowie Ilya Mikhalchik aus der Ukraine gehen als Fünfte in den WM-Saisonauftakt. Marvin Fritz wurde mit seinen Teamkollegen im Vorjahr Langstrecken-Weltmeister und möchte in diesem Jahr mit der Startnummer 1 den WM-Titel verteidigen. Marvin Fritz feiert beim Rennstart am Samstag seinen 31. Geburtstag und kann sich selbst sein schönstes Geschenk machen. Das 24-Stunden-Rennen in Le Mans wird um 15 Uhr gestartet.

Für den gebürtigen Mosbacher Marvin Fritz ist der WM-Titel sein bisher größter Erfolg in seiner Karriere nach 2020 als er Vize-Weltmeister wurde. Im Vorjahr gewann Marvin Fritz mit seinen Yamaha-Teamkollegen das 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps in Belgien und stand als Zweiter beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans/Frankreich als Zweiter ebenfalls auf dem Podium. Für das österreichische YART-Yamaha Austrian Racing Team von Teamchef Mandy Kainz ist es nach 2009 der zweite WM-Titel. Marvin Fritz gewann 2005 den ADAC Junior Cup und wurde 2014 Supersport-IDM-Meister. Zwei Jahre später holte sich Marvin Fritz 2016 auch den Superbike-IDM-Titel. Marvin Fritz startet für den Motorclub Haßloch im ADAC Pfalz.



Text : Michael Sonnick

Foto 1: Marvin Fritz aus Neckarzimmern feiert beim Rennstart am Samstag seinen 31. Geburtstag (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Yamaha-Pilot Marvin Fritz vom YART-Team wurde im Vorjahr Langstrecken-Weltmeister (Foto Hermann Rüger)