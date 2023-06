Ludwigshafen – BASF erweitert Innovation Campus Shanghai

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Gesamtinvestition in den Innovation Campus Shanghai/China beträgt rund 280 Millionen Euro

Zunehmende Innovationskraft wird die Zusammenarbeit mit BASF-Kunden in China und Asien-Pazifik weiter beschleunigen

BASF hat heute die Erweiterung ihres Innovation Campus Shanghai/China eingeweiht, die zwei neue Laborgebäude für Forschung und Entwicklung (F&E) umfasst. Damit hat das Unternehmen seit 2012 insgesamt 280 Millionen Euro in den Innovation Campus Shanghai investiert, um seine Innovationskraft weiter auszubauen und die Kunden in China und ganz Asien besser zu unterstützen.

„Unsere Kunden sind heute mehr denn je auf der Suche nach innovativen Lösungen für eine nachhaltige Zukunft. Durch den Ausbau des BASF Innovation Campus Shanghai können wir noch schneller auf ihre wachsenden Bedürfnisse und Anforderungen in den Märkten in China und in ganz Asien reagieren. Innovation ist ein wichtiger Treiber für mehr Nachhaltigkeit und Wachstum, – und sie ist der Schlüssel zu unserem Erfolg“, sagt Dr. Melanie Maas-Brunner, Mitglied des Vorstands der BASF SE und Chief Technology Officer.

Der Innovation Campus Shanghai wurde 2012 eröffnet und ist der größte F&E-Standort der BASF in Asien. Mit zwei Erweiterungen in den Jahren 2015 und 2019 hat er seine Rolle als Innovationszentrum für die BASF und ihre Partner in der Region weiter ausgebaut. Derzeit sind weltweit rund 10.000 Mitarbeitende bei BASF in Forschung und Entwicklung tätig, etwa 10 Prozent davon in Greater China, einschließlich des Innovation Campus Shanghai.

„Die Erweiterung des BASF Innovation Campus Shanghai ist ein weiterer Meilenstein für unsere Präsenz in Greater China, dem größten Chemiemarkt der Welt. Wir investieren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung. Damit wollen wir unsere lokalen Kapazitäten ausbauen und gemeinsam mit unseren Kunden in China neue Produkte entwickeln, insbesondere in schnell wachsenden Sektoren

wie der Elektromobilität, Advanced Manufacturing, also innovativen Fertigungstechnologien, und den erneuerbaren Energien“, sagt Dr. Jeffrey Lou, President und Chairman BASF Greater China.

„Wir verbessern und entwickeln unsere Kompetenzen in Forschung und Entwicklung in Asien kontinuierlich weiter. Damit erfüllen wir die sich verändernden Bedürfnisse unserer Kunden in Asien und in den anderen Regionen. Mit der weiteren Investition in den Innovation Campus Shanghai beschleunigen wir den Wandel der chemischen Industrie hin zu mehr Nachhaltigkeit mit innovativen und nachhaltigen Lösungen. Diese sind für Industrie und Gesellschaft gleichermaßen von Nutzen“, sagt Dr. Detlef Kratz, President der Einheit Group Research der BASF.

Die Erweiterung umfasst zwei F&E-Gebäude mit neuen Einrichtungen und Laboren, um chemische Forschungsprojekte voranzutreiben und neue nachhaltige Lösungen zu entwickeln:

Im verfahrenstechnischen Labor konzentriert sich BASF auf den Aufbau und den Umgang mit Feststoffen. Hier können Forscherinnen und Forscher Prozesse in bestehenden Produktionsanlagen weiter optimieren. Darüber hinaus werden in diesem Labor Recyclingtechnologien für Polymere entwickelt, die die Kreislaufwirtschaft voranbringen.

Das neue digitale Labor für Dispersionen und Harze ist mit Robotern ausgestattet, mit denen BASF Scheuerbeständigkeit, Zugfestigkeit oder Schaumstabilität automatisiert prüft und die Oberflächenbeschaffenheit von Beschichtungen bestimmt. Mit diesen modularen Laborautomaten ist das Unternehmen in der Lage, hocheffizient maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und den Produktentwicklungsprozess zu beschleunigen.

In den neuen Laboren für Metalloberflächenreinigung und industrielle Reinigungsprozesse erforscht und entwickelt BASF hauptsächlich nachhaltige Lösungen, die dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken, weniger Chemikalien einzusetzen und in industriellen Prozessen zu recyclen. Hierfür arbeiten Teams der Anwendungstechnik, des technischen Service, der Entwicklung und der Forschung mit Schwerpunkt Synthese eng zusammen.

Im neuen Labor für Hochleistungsmaterialien entwickelt BASF fortschrittliche und hochleistungsfähige Materiallösungen. Diese zeichnen sich durch einen herausragenden Flammschutz, hohe elektrische Isolierung und Langlebigkeit, aber auch durch optimale Verarbeitbarkeit und ästhetische Vielseitigkeit aus. Diese fortschrittlichen Materiallösungen werden das schnelle Wachstum von Anwendungen in den Bereichen Elektromobilität, erneuerbare Energien, Elektrowerkzeuge, Unterhaltungselektronik und im Automobilsektor unterstützen.

Neu im im Creation Center China, eine Anlaufstelle der BASF für kreative Lösungen, ist das Creators Lab. In der Modellbauwerkstatt können Forschende an Machbarkeitsstudien, Vorführmodellen und schneller Prototypenentwicklung arbeiten, um Innovationen im Bereich der Hochleistungsmaterialien voranzutreiben. Klicken Sie hier für weitere Informationen zu den BASF Creation Centers weltweit.

Foto: BASF weiht die Erweiterung ihres Innovation Campus Shanghai/China ein. Die Erweiterung umfasst zwei Gebäude mit neuen Einrichtungen und Laboren, um chemische Forschungsprojekte voranzutreiben und neue nachhaltige Lösungen zu entwickeln

Chemie für eine nachhaltige Zukunft, dafür steht BASF. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Unser Portfolio umfasst sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden €. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com.

