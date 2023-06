Mannheim – Evangelischer Kita-Gesamtelternbeirat: Podiumsdiskussion mit zwei OB-Kandidaten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Kitas und Familien im Mittelpunkt

Evangelischer Kita-Gesamtelternbeirat: Podiumsdiskussion mit zwei OB-Kandidaten

Am Mittwoch, 5. Juli, um 18 Uhr, lädt der Vorstand desGesamtelternbeirats der evangelischen Kitas in Mannheim zu einer Podiumsdiskussion mit den Oberbürgermeister-Kandidaten Christian Specht (CDU) und Thorsten Riehle (SPD) in der CityKirche Konkordien (R2, 68161 Mannheim) ein. Der Gesamtelternbeirat möchte mit diesen beiden Kandidaten über die konkreten Sorgen und Anliegen der Eltern diskutieren.

Der Gesamtelternbeirat der evangelischen Kitas vertritt die Eltern von rund 2.600 Kindern, die in den 40 evangelischen Kitas in Mannheim betreut werden. Über die Situation in den Kitas in freier Trägerschaft sowie über Maßnahmen der (kommunalen) Politik werden die Elternbeiratsvertreter:innen mit Specht und Riehle diskutieren. Nach einer Begrüßung durch Dekan Ralph Hartmann als Gastgeber der Evangelischen Kirche Mannheim führt Elternbeirat Dominik Bonaszewski die Diskussion an. Interessierte Eltern sind eingeladen, an dem Abend und der Diskussion teilzunehmen.

Zu der Veranstaltung lädt der Vorstand des Gesamtelternbeirats ein: Dr. Kinga Muszer, Kita G4 Stadtzwerge; Yvonne Fischer, Kita Zwickauer Weg; Dominik Bonaszewski, Kita Atzelbuckelstraße; Dilek Siebmann, Kita Stolbergerstraße.

