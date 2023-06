Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

„Den Ausbau einer nachhaltigen Mobilität würden wir sehr gerne öfter begleiten. Leider wird die Stadt Ludwigshafen wie auch in anderen Zusammenhängen vom Land Rheinland-Pfalz nicht ausreichend unterstützt.“, so reagiert Dr. Peter Uebel, Vorsitzender der CDU Stadtratsfraktion auf die Einlassungen von Bündnis 90/ DIE GRÜNEN.

„Radschnellweg, neue Stadtbahnlinien ins Umland oder innovative Projekte in der Metropolregion: Eine Mitfinanzierung des Landes ist immer schleppend und nicht auskömmlich. Beim Ausbau der Linie 10 haben wir eine jahrzehntelange Hängepartie so wie aktuell beim nächsten Bauabschnitt in der Hohenzollernstraße. Innovative Projekte wie der ondemand-Verkehr Fips der RNV schaffen es mangels einer Förderung durch das Land gar nicht über die Landesgrenze“, so Uebel weiter. „Mit Katrin

Eder stellt die Partei Bündnis 90/ DIE GRÜNEN sogar die zuständige Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität in Mainz. Wir würden uns sehr freuen, wenn von dort Unterstützung käme für die Verkehrswende in Ludwigshafen.“ In einer Zeit, in der die Unternehmen unter großem Druck stehen und durchaus auch die Standortfrage stellen, müsse die Stadt alles daransetzen, weiterhin eine belastbare Infrastruktur bereit zu stellen. „Ohne Dialog mit Industrie und Bürgern ist eine Verkehrswende nicht umsetzbar“, so Uebel zum Schluss.

