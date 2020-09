Heidelberg – Termine der Veranstaltungsreihe „Natürlich Heidelberg“ im September! Anmeldung über das Online-Buchungsportal

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Interessante Führungen, Exkursionen, Seminare sowie Ferien- und Fitnessangebote in der Natur rund um Heidelberg bietet ab sofort wieder die Veranstaltungsreihe „Natürlich Heidelberg“. Die Stadt Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald vielseitige Veranstaltungen zusammengestellt.

Mittwoch, 9. September, 10 bis 14 Uhr, Auf Spuren und Fährtensuche – mit der Jägerin den Wald erkunden

Samstag, 12. September, 10 bis 12.30 Uhr, Aktion „Gesundheitswandern für alle“

Samstag, 12. September, 13 bis 17 Uhr, Freeride-Schnupperkurs, Motto „Voneinander lernen“

Sonntag, 13. September, 10 bis 13 Uhr, Mühlsteine, Wegweiser & Grenzgänger

Sonntag, 13. September, 15 bis 17 Uhr, Heil- & Wildkräuter auf einer Heidelberger Streuobstwiese sammeln & genießen

Dienstag, 15. September, 16 bis 18 Uhr, Spaziergang über den Bergfriedhof

Mittwoch, 16. September, 13.45 bis 18 Uhr, Wanderung zu den Gedenksteinen. Vom Königstuhl zum Riesenstein

Donnerstag, 17. September, 17 bis 19 Uhr, „Mythische Heil- und Giftkräuter” – Abendexkursionsreihe

Sonntag, 20. September, 10 bis 13.30 Uhr, Heidelberger Steingeschichten

Sonntag, 20.September, 11 bis 14 Uhr, Vom heißen Vulkan ins warme Meer

Sonntag, 20. September, 11 bis 13 Uhr, Rohrbacher Wasser fürs Mannheimer Schloss. Die Bergmannslochquelle

Sonntag, 20. September, 14 bis 17 Uhr, Wanderung in der Neuenheimer Schweiz

Sonntag, 20. September, 15 bis 17 Uhr, Kelten, Kulte und Legenden: Die Geheimnisse des Heiligenbergs

Mittwoch, 23. September, 17 bis 19 Uhr, „Faszinierende Sträucher in Wald und Wiese” – Abendexkursionsreihe

Samstag, 26.September, 9.30 bis 11.30 Uhr, Natürlich fit ins Wochenende

Samstag, 26. September, 14.30 bis 17.30 Uhr, Pilze. Frühherbstliche Vielfalt

Samstag, 26. September, 20 bis 21.30 Uhr, Feuersalamander bei Nacht

Sonntag, 27. September, 11 bis 13 Uhr, Geheimnisvolle Orte in Ziegelhausen – der Stollen im Mausbachtal. Anmeldung und Information: Volkshochschule Heidelberg, Telefon 06221 911911

Sonntag, 27. September, 14.30 bis 17.30 Uhr, Die wunderbare Welt der Pilze

Online anmelden

Für alle Veranstaltungen, bei denen keine gesonderte Anmeldung notiert ist, ist die Anmeldung über das Online-Buchungsportal unter www.natuerlich.heidelberg.de möglich. Weitere Informationen rund um das Veranstaltungsprogramm gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221 58-28333 (mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de.