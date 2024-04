Mannheim – DIRINGER & SCHEIDEL macht den Auftakt beim Job-Turbo in diesem Frühjahr

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Veranstaltung findet am 22. April 2024 im Radisson Blu Hotel, Mannheim statt

– 123 Jobsuchende, die kriegsbedingt aus der Ukraine flüchten mussten, haben

sich angemeldet

– Gesucht werden Arbeitskräfte für den Bau und weitere technische Bereiche,

sowie die Geschäftsfelder Hotellerie und ambulante /stationäre Pflege

– Nach dem Speeddating besteht die Möglichkeit, sich direkt für ein Probearbeiten

oder Praktika zu bewerben

Am 22. April 2024 bestreitet die DIRINGER & SCHEIDEL Unternehmensgruppe die

Auftaktveranstaltung zum diesjährigen Frühjahrs-Job-Turbo in Mannheim. Die Veranstaltung

wird in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit durchgeführt. Sie richtet sich speziell an

geflüchtete Jobsuchende aus der Ukraine. Voraussetzung für deren Teilnahme ist der

Abschluss des allgemeinen Integrationskurses mit Sprachniveau B1 oder A2. Insgesamt

haben sich 123 Jobsuchende angemeldet.

Die Veranstaltung findet im Radisson Blu Hotel, Mannheim im Raum Q 7 in der Zeit von 09:00

bis 12:00 Uhr statt. Nach der Begrüßung durch einen Vertreter des Jobcenters Mannheim und

der Vorstellung der Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe und ihrer Geschäftsbereiche

durch den Gesamtpersonalleiter der Gruppe, Georg Bechtold, geht es in den folgenden zwei

Stunden für die Arbeitssuchenden in das Speeddating. An den verschiedenen Ständen der

Unternehmensgruppe erhalten sie detaillierte Informationen zu den verfügbaren Jobs in den

unterschiedlichen Firmen.

Hierzu Georg Bechtold: „Die eigentümergeführte Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe

besteht seit über 100 Jahren und ist hinsichtlich ihrer Geschäftsfelder mittlerweile

hochdiversifiziert. Neben den technischen Bereichen unserer Bauunternehmung und weiterer

D&S-Firmen sind wir seit Jahrzehnten auch als Betreiber von Hotels sowie stationären und

ambulanten Pflegeeinrichtungen in Mannheim erfolgreich aktiv. In allen Bereichen suchen wir

aktuell Arbeitskräfte und bieten hier individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir

freuen uns deshalb sehr, dass sich über 120 Jobsuchende zur Veranstaltung angemeldet

haben!“

Georg Bechtold ist an diesem Tag mit 14 weiteren Kolleginnen und Kollegen aus dem HR-

Bereich und dem Personalmarketing vor Ort, auch Dolmetscher sind mit an Bord. Im Anschluss

an die Gespräche können sich interessierte Bewerberinnen und Bewerber direkt für ein

Probearbeiten oder Praktika in den Firmen der Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe

bewerben. Die Praktika finden zeitnah im Zeitraum vom 13. Mai bis 30. Juni 2024 statt. In

dieser Zeit können die Bewerberinnen und Bewerber die unterschiedlichen Berufsfelder der

Unternehmensgruppe kennenlernen und gemeinsam mit ihren dortigen Betreuerinnen und

Betreuern ihre Eignung intensiv erproben.

„Wir versprechen uns viel von dieser Veranstaltung“, betont Georg Bechtold, “denn nichts

ersetzt den persönlichen Kontakt zwischen Jobsuchenden und uns als Unternehmen. Dieses

erste Kennenlernen findet zudem in einem sehr schönen Ambiente statt. Das Radisson Blu

Hotel Mannheim ist Teil des vielfältig genutzten Quartiers Q 6 Q 7, das wir als Gruppe von der

Projektentwicklung über den Bau selbst realisiert haben und seither auch betreiben. Es gibt

kaum einen Platz, wo sich das Leistungsspektrum und die Leistungsstärke unserer Gruppe

besser abbilden lassen.“

Info zur Job-Turbo-Initiative

Mit der Initiative Job-Turbo, initiiert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wird die

frühzeitige und möglichst dauerhafte Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt nach

dem Erwerb grundlegender Sprachkenntnisse angestrebt. Ziel ist es, die Vermittlung in

Arbeitsstellen direkt im Anschluss an den erfolgreichen Abschluss des Integrationskurses aktiv

zu unterstützen. Damit sollen Integrationsverläufe stark beschleunigt und Geflüchtete dadurch

schneller in die Lage gebracht werden, selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen und ihre

berufliche Zukunft gestalten zu können. Der weiterführende Spracherwerb soll dann

berufsbegleitend in Berufssprachkursen erfolgen. Neu seit Januar sind spezielle Job-

Berufssprachkurse direkt in den Unternehmen, die in den Berufsalltag integriert werden

können.

Profil der DIRINGER & SCHEIDEL Unternehmensgruppe

Als Bauunternehmung 1921 gegründet, beschäftigt die eigentümergeführte DIRINGER &

SCHEIDEL Unternehmensgruppe (D&S) mit Hauptsitz in Mannheim insgesamt ca. 4.100

Mitarbeitende im technischen und im Dienstleistungsbereich. Sie zählt zu den traditionsreichen

Unternehmen in den Regionen Rhein-Neckar, Rhein-Main, Leipzig-Dessau-Berlin und ist auch

im Ausland erfolgreich tätig.

D&S ist in allen Sparten des Baugewerbes einschließlich

branchenverwandter Bereiche anerkannter Partner von Wirtschaft, Kommunen und Industrie:

Hochbau/Schlüsselfertigbau (Wohnen/Wirtschaft/Verwaltung/Gewerbe), Industrie-/

Ingenieurbau, Tief-, Straßen-, Gleis- und Rohrleitungsbau, grabenlose Kanalsanierung

einschl. Entwicklung und Produktion von Robotersystemen und technischen Komponenten,

Baustoffproduktion in eigenen Werken. Im Dienstleistungsbereich operieren ebenso

zahlreiche Tochtergesellschaften seit Jahren erfolgreich in den Bereichen Projektentwicklung,

Bauträgerschaft, Vermarktung und Vermietung von mischgenutzten Großobjekten für

Wohnen, Büro, Handel und Gewerbe, im Betrieb von Hotels sowie von stationären und

ambulanten Pflegeeinrichtungen und im Facility-, Property-, Center- und Retail-Management.

Bildunterschrift 1: Die DIRINGER & SCHEIDEL Unternehmensgruppe (D&S) wird beim Job-Turbo den Auftakt machen. 123 Jobsuchende haben sich angemeldet zur Veranstaltung am 22.4. 24, die im Radisson Blu Hotel, Mannheim stattfindet. Es ist Teil des von D&S

entwickelten und realisierten Quartier Q 6 Q 7

Bildunterschrift 2: Über den Dächern der Stadt: Blick in den Tagungsraum Q7, in dem am 22.4.24 der Job-Turbo stattfinden wird

Bildrechte: D&S/ Johannes Vogt

Quelle: DIRINGER & SCHEIDEL

UNTERNEHMENSGRUPPE