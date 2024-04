Rhein-Pfalz-Kreis – Förderprojekt für musikalische Früherziehung- Übergabe der ersten Trommeln an Kitas in Schifferstadt

Rhein-Pfalz-Kreis / Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Sparkassenstiftung: Förderprojekt für musikalische Früherziehung im Rhein-Pfalz-Kreis – Übergabe der ersten Trommeln an Kitas in Schifferstadt

Die frühkindliche Bildung ist von entscheidender Bedeutung für die ganzheitliche Entwicklung von Kindern. In diesem Sinne hat die Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz in Kooperation mit der Musikschule des Rhein-Pfalz-Kreises ein wegweisendes Projekt ins Leben gerufen. Unter dem Motto “Rhythmus der Zukunft: 100 Trommeln für kleine Talente” wird ein Förderprojekt gestartet, das die musikalische Früherziehung in den Kindertagesstätten des Rhein-Pfalz-Kreises nachhaltig stärken soll.

Begeisterung bei der Übergabe in Schifferstadt

Die ersten Trommeln wurden im Beisein von Bürgermeisterin Ilona Volk und dem Leiter der Kreismusikschule Christoph Utz im Haus des Kindes in Schifferstadt übergeben. Clemens Körner, Vorsitzender des Kuratoriums betont bei der Übergabe der Trommeln: “Musik ist eine universelle Sprache, die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützt und ihnen wichtige Fähigkeiten wie Kreativität und Teamarbeit vermittelt. Wir sind stolz darauf, dass wir mit diesem Projekt die musikalische Früherziehung in unserer Region nachhaltig fördern können.”

Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, ergänzt: “Die frühkindliche Bildung ist ein zentraler Baustein für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Wir freuen uns, dass wir durch dieses Projekt einen Beitrag dazu leisten können, dass Kinder im Rhein-Pfalz-Kreis schon frühzeitig Zugang zu musikalischer Bildung erhalten.”

100 Trommeln für kreative Erfahrungen

Im Rahmen dieses Projekts werden in den kommenden Wochen insgesamt 100 Boden-Rahmentrommeln im Gesamtwert von 22.000 Euro an alle Kindertagesstätten im Rhein-Pfalz-Kreis überreicht. Diese sorgfältig ausgewählten Instrumente bieten eine ideale Möglichkeit für Kinder im Vorschulalter, gemeinsam musikalische Erfahrungen zu sammeln und ihre kreative Ader zu entfalten.

Engagement für kulturelle Bildung und junge Talente

Die Initiative unterstreicht das langjährige Engagement der Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz für die Förderung kultureller Bildung und die Unterstützung junger Talente in der Region. Durch dieses Projekt wird ein bedeutender Schritt für die musikalische Entwicklung und ganzheitliche Bildung der Kinder im Rhein-Pfalz-Kreis gesetzt.

Bildunterschrift:

Die Sparkassenstiftung und die Musikschule des Rhein-Pfalz-Kreises haben ein wegweisendes Projekt ins Leben gerufen. Die ersten Trommeln wurden von Clemens Körner (3.v.r.) und Oliver Kolb (4.v.r.) im Haus des Kindes in Schifferstadt übergeben.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Als öffentlich-rechtliche Sparkasse unterscheidet sich das Geschäftsmodell der Sparkasse Vorderpfalz von den meisten Kreditinstituten. Seit ihrer Gründung vor über 190 Jahren unterstützt die Sparkasse Vorderpfalz ihre Kunden, die Wirtschaft, die Kultur und soziale Einrichtungen gleichermaßen. Sie steht für persönliche, individuelle und nachhaltige Finanzlösungen. Die Zufriedenheit ihrer Kunden, die Nähe zum Berater sowie eine ergebnisoffene Beratung ist für die Sparkasse Vorderpfalz Maßstab und Antrieb zugleich.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht die Sparkasse Vorderpfalz aus

Als kommunal getragene und regional verankerte Sparkasse gehört es zu ihrer unternehmerischen Identität, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf selbständigen Stiftungen an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von 1.005.096,05 Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis 960 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.

Übrigens: Die Sparkassen-Finanzgruppe ist die größte Finanzgruppe Europas

Mit einem zusammengefassten Geschäftsvolumen von 3.330 Milliarden Euro bilden die Sparkassen gemeinsam mit ihren Verbundpartnern den größten Finanzdienstleister Europas. Zur Sparkassen-Finanzgruppe gehören 510 Unternehmen, davon allein 359 Sparkassen mit ihren rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.