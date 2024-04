Heidelberg – SRH Hochschule Heidelberg eröffnet multimediale Ausstellung zum Thema Diversität – „Campusgeschichten“ gibt Einblick in die Vielfalt des Hochschullebens

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Die SRH Hochschule lädt zur Eröffnung ihrer Ausstellung „Campusgeschichten“ am 24. April um 18 Uhr in den Science-Tower in Wieblingen ein. Das von der Hochschulrektorenkonferenz im Zuge der Initiative „Vielfalt an deutschen Hochschulen“ geförderte Projekt veranschaulicht die jetzt schon gelebte Vielfalt und verdeutlicht ebenso im Hochschulalltag aufkommende Herausforderungen. Für die SRH Hochschule Heidelberg ist Vielfalt nicht nur ein Konzept, sondern ein essenzieller Bestandteil der Identität der Hochschule, die Wurzeln der SRH liegen im Jahr 1969 als Einrichtung zur beruflichen Rehabilitation von Menschen mit Behinderung. In der Ausstellung „Campusgeschichten“ werden nun unterschiedliche Perspektiven zum Thema Diversität an der SRH Hochschule veranschaulicht. Die multimediale Ausstellung zeigt verschiedene Beiträge von Studierenden und Mitarbeitenden und erzählt ihre persönlichen Geschichten zum Thema Diversität. Die SHR Hochschule Heidelberg lädt zur Ausstellungseröffnung in der Ludwig Guttmannstrasse 6, am 24.04.2024 ab 18 Uhr, alle Bürger: innen dazu ein, einen facettenreichen Einblick in das Hochschulleben zu gewinnen und die Vielfalt der Perspektiven und Erfahrungen aus den Lebensrealitäten der SRH Hochschulangehörigen zu erkunden.

Themenfokus: Vielfalt als Potenzial

Als interdisziplinäre, wissenschaftliche und weltoffene Bildungseinrichtung leistet die SRH Hochschule mit „Campusgeschichten“ einen einzigartigen Beitrag zur Sichtbarmachung der bestehenden Vielfalt. Die Ausstellung lädt durch eine Vielzahl an Bildern und Geschichten zum Erkunden der Lebensrealitäten von 30 Hochschulangehörigen aus unterschiedlichen Bereichen ein. Die Werke werden durch eine digitale Ausstellungswebseite um weiterführende, persönliche Texte ergänzt. Die Themen reichen vom Studieren mit Behinderung, Lebensalltag mit Migrationsgeschichte, studentisches Ehrenamt als Frau über Studienalltag mit nicht-binärer Geschlechtsidentität. In Campusgeschichten erzählen Hochschulangehörige persönliche Geschichten und was ihr eigener Blick auf das Thema Vielfalt bedeutet.

Initiative „Vielfalt an deutschen Hochschulen“ und SRH CORE-Diversity Projekt

Das von der Hochschulrektorenkonferenz initiierte Projekt „Vielfalt an deutschen Hochschulen“ fördert insgesamt 33 Projekte für die Umsetzung individueller Diversitätskonzepte und –Angebote, darunter auch die Ausstellung „Campusgeschichten“, welche an der SRH im CORE-Diversity Projekt (CORDIS) verankert ist. Das Ziel des CORDIS Projektes ist es, die Gleichberechtigung zu unterstützen und Diversität als Wert zu betonen. Das SRH interne Projekt reagiert damit auf die wachsende Vielfalt der Hochschulgemeinschaft und zielt darauf ab, vorhandene Strukturen und Angebote zur Förderung von Vielfalt bekannter zu machen und neue bedarfsorientierte Maßnahmen einzuführen. CORDIS konzentriert sich dabei auf die Bereiche Menschen mit Einschränkungen, Internationalität und Geschlecht. Es beinhaltet eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Diversitätsstrukturen, die Weiterbildung der Hochschulmitarbeitenden in Diversitätskompetenzen und die Schaffung der multimedialen Ausstellung “Campusgeschichten”, um die Sichtbarkeit der Vielfalt zu erhöhen und einen Dialog zu fördern.

Anmeldung und weitere Informationen

Wir laden alle Bürger: innen herzlich zur feierlichen Ausstellungseröffnung von “Campusgeschichten” am 24.04.2024 um 18 Uhr ein und freuen uns über Ihre Anmeldung! Die Teilnahme ist kostenfrei.

Bitte melden Sie sich vorab unter folgendem Link an: https://eveeno.com/328184495

Für weitere Informationen und Anfragen wenden Sie sich gerne an anna-leona.boesl@srh.de