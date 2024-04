Worms – Die Vorfreude auf das Fest der Feste steigt – Jetzt schon für den Backfischfestumzug anmelden!

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn in diesem Jahr vom 24. August bis 1. September wieder das Backfischfest stattfindet, darf der Umzug am ersten Festsonntag, dem 25. August, natürlich nicht fehlen. Wer dabei sein möchte, kann sich, seinen Verein oder seine Organisation jetzt zur Teilnahme anmelden. Das Anmeldeformular sowie alle relevanten Informationen zu den Teilnahmebedingungen können ab sofort auf der Homepage unter www.backfischfest.de in der Service-Rubrik „Downloadbereich“ heruntergeladen werden. Präsentiert wird das Backfischfest von der sat Gruppe. Wenn am 25. August Vereine, Unternehmen, Verbände und Gemeinden aus Worms und der Umgebung beim Backfischfestumzug durch Worms ziehen, schallt es endlich wieder tausendfach „Ahoi!“ durch die Straßen und Gassen der Innenstadt. Die stets große Anzahl an jubelnden Zuschauern zeigt, dass der Festumzug in jedem Jahr eines der ganz großen Highlights des Backfischfest-Rahmenprogramms ist. In diesem Jahr wird der Umzug von der Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG präsentiert. Sowohl Fahrzeuge als auch Fußgruppen können am Umzug teilnehmen. Dabei sollen sich die Beiträge natürlich am besten um das Backfischfest oder andere Wormser Brauchtumsthemen drehen. Artur Kiefel, Projektmanager bei der Kultur und Veranstaltungs GmbH und zuständig für das Rahmenprogramm, erläutert: „Bei der Gestaltung ihres Beitrags dürfen die Teilnehmer ihrer Kreativität natürlich freien Lauf lassen. Dennoch sollten Blumenschmuck und Wagendekorationen aber den traditionellen Charakter des Umzugs widerspiegeln.“ Entsprechende Dekorationsmaterialien werden rechtzeitig und zum Selbstkostenpreis wieder beim Ticket Service im WORMSER erhältlich sein. Wer am Backfischfestumzug teilnehmen möchte, hat bis zum 1. Juli Zeit das Anmeldeformular einzureichen. Die Teilnahme am Backfischfest-Umzug ist kostenlos. Tipps zum Bau und Dekorationsideen für die Umzugswägen gibt es neben dem Anmeldeformular unter www.backfischfest.de.

Backfischfest

Neun Tage lang, vom 24. August bis zum 1. September, feiern die Besucher aus der Region und der ferneren Umgebung in der Nibelungenstadt das Backfischfest als größtes Volks- und Weinfest am Rhein. Neben einem umfangreichen Angebot an traditionellen Fahrgeschäften und abwechslungsreicher Gastronomie, lockt auch das Rahmenprogramm, unter anderem bestehend aus Festumzug, Fischerstechen, Fischerwääder Kerb und feierlicher Eröffnung, die Besucher an. Auch die Weinproben auf dem Riesenrad sind ein beliebter Programmpunkt. Aber auch abseits luftiger Höhen gibt es Rheinhessische Weine zu probieren. So können alle, die lieber mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben, ihren Wein im Wonnegauer Weinkeller oder im Stiftskeller der Winzer des Stadtmarketings Nibelungenstadt Worms e. V. genießen.

Dank an die Sponsoren

Das Backfischfest 2024 wird präsentiert von der sat Gruppe. Daneben unterstützen die Rheinhessen Sparkasse, die Volksbank Alzey-Worms eG, die Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG und die EWR AG das Rahmenprogramm des beliebten Volksfests. Medienpartner ist in diesem Jahr RPR1. Weitere Unterstützung erhält das Backfischfest vom Schaustellerverband Worms-Wonnegau e. V.