Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Aller guten Dinge sind drei, und so startet am 6. April mit dem Großen Preis der Südlichen Weinstraße zum dritten Mal ein Bundesliga-Radrennen am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach.

Der Landkreis Südliche Weinstraße hat das außergewöhnliche Überlandrennen, das quer durch die Weinberge und teils auf unbefestigten Wegen verläuft, 2022 zusammen mit dem RV 1904 Offenbach ins Leben gerufen. Erstmals ist der Renntag 2024 auch für ambitionierte Amateurinnen und Amateure geöffnet: Zwei Jedermann-Rennen, eines über 50 Kilometer, eines über 85 Kilometer, stehen auf dem Tagesprogramm.

Außerdem zahlreiche Nachwuchs-Rennen, Fette-Reifen-Rennen für alle Kinder bis 14 Jahren und für die Kleinsten ein Laufradcup. Rund ums Deutsche Weintor in Schweigen-Rechtenbach können Gäste aus nah und fern mitfiebern, alle Siegerehrungen und gastronomische Angebote werden dort ebenfalls geboten. Los geht’s um 11.30 Uhr mit dem Start folgender Rennen: Frauen, Senioren, Jedermann (50 Kilometer). Ab 12.45 Uhr ist mit den ersten Zieleinfahrten zu rechnen.

Landrat Dietmar Seefeldt dankt allen, die dieses Mega-Event an der Südlichen Weinstraße möglich machen, darunter insbesondere den Sponsoren, den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern entlang der Strecke, dem DRK und der Polizei, der Straßenverkehrsbehörde und Andreas Gensheimer vom veranstaltenden RV Vorwärts Offenbach 1904 e.V., den er als „Spiritus Rector“, als lenkenden Geist, hinter dem Renntag bezeichnet. „Die Südliche Weinstraße hat in den vergangenen beiden Jahren viele Freunde im In- und Ausland durch das Rennen gewonnen. Auch 2024 wollen wir unserer herrlichen Landschaft und der Weinstraße eine Bühne geben“, so Seefeldt, der auch schon im Begleitfahrzeug beim Großen Preis der SÜW dabei war.

Wer sich auf das Mega-Event sportlich vorbereiten oder einfach mal mit Profis in die Pedale treten möchte: Das Bike Aid-Team Südliche Weinstrasse lädt alle Interessierten zum offenen Training, etwa auf der Strecke des Jedermann-Rennens, ein: Am Ostermontag, 1. April, um 10 Uhr ist Treffpunkt am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach.

Andreas Gensheimer vom veranstaltenden RV Vorwärts 1904 Offenbach e.V. betont, dass es in Deutschland nur noch wenige Überlandrennen dieser Art gebe. Auch die Gravel-Passage, also Streckenabschnitte auf unbefestigtem Boden, die auf die Bundesliga-Profis warten, seien eine Seltenheit. „Vom Fette-Reifen- bis zum Profirennen, hier sind alle am Start. 600 Meldungen für den Renntag liegen bereits vor. Dass sich 150 Jedermänner angemeldet haben, freut mich besonders.“ Beim Bundesliga-Rennen werden auch zwei Regionalteams teilnehmen, eines aus der Pfalz und eines aus dem Elsass. Auch auf eine Sprint- und Bergwertung dürfen sich Sportlerinnen und Sportler sowie Gäste freuen, ebenso soll der Gravelkönig gefunden werden.

Patrick Lechner, Rennradfahrer aus der Region und Manager des Teams Bike Aid Südliche Weinstrasse, vermutet, dass insbesondere kleinere Teams versuchen werden, bei diesen Wertungen zu punkten. Spannend werde es in jedem Fall.

Dieter Geißer, Ortsbürgermeister von Schweigen-Rechtenbach, freut sich ebenfalls auf das Highlight, das mittlerweile fast schon ein Klassiker sei, und betont: „Die Ortsgemeinde im Süden der Weinstraße ist gern Gastgeber für alle radrennbegeisterten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Mit Blick ins benachbarte Elsass fast schon ein Hauch von Tour de France“, so Geißer.

Peter Schürmann, Leiter der Abteilung „Sicherheit, Ordnung, Verkehr“ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße berichtet, dass seitens der Straßenverkehrsbehörde einige Lösungen gefunden wurden, die das Rennen auf den Straßen der SÜW möglich machen. Unter anderem seien die Rennzeiten auf die Zeiten der Deutschen Bahn angepasst worden, um eine Bahnschranke passieren zu können. In den Ortsdurchfahrten von Insheim, Mühlhofen, Oberotterbach, Schweighofen, Vollmersweiler (Kreis Germersheim) müsse es am Renntag Parkverbote geben, um die Strecke zu sichern. Er appellierte an die Verkehrsteilnehmenden, diese kurzzeitigen Einschränkungen zu beachten und dankte Anwohnerinnen und Anwohnern für das Verständnis.

Reiner Steigner von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern informiert, dass die Polizei mit rund 60 Kräften aus der Region und darüber hinaus im Einsatz sein werde, darunter über 20 der Landeskradstaffel Rheinland-Pfalz, also Polizisten auf Motorrädern, die auf solche Einsätze spezialisiert sind. Diese werden ergänzend zu vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern Kreuzungsbereiche, Kreisverkehre und Begleitfahrzeuge am Renntag absichern und das Feld der Sportler begleiten.

Beim Großen Preis der Südlichen Weinstraße wird sich auch das Team Bike Aid Südliche Weinstrasse präsentieren. In diesem Nachwuchs-Profi-Team sind zehn Fahrer, vier davon absolvieren gerade ihre erste Saison. Drei weitere kommen aus dem Ausland, der Verein engagiert sich auch für die Förderung afrikanischer Rad-Talente.

Anton Lennemann, Kapitän von Bike Aid Südliche Weinstrasse, sieht sein Team gut aufgestellt – im Februar hat es ein Trainingslager auf Mallorca absolviert. „Ziel ist es, einen unserer Fahrer auf dem Podium zu haben“, so Patrick Lechner, Manager des Teams, das vor kurzem eine Kooperation mit dem Verein Südliche Weinstrasse e.V. eingegangen ist. Cristina Witte-Parra vom Verein SÜW sieht in diesem Miteinander einen Gewinn für den Tourismus: „Wir werben damit auf neuem Weg für unsere schöne Region, unser Bike Aid-Team trägt das SÜW-Logo ins Land.“

Matthias Schnapka, 1. Vorstand des Vereins Bike Aid und Teammanager des Profi-Teams, erklärt: „Bike Aid ist ein im Saarland gegründeter Verein mit rund 1200 Mitgliedern. Wir sind eine offene Radsport-Community, die als Verein und – anders als viele Prof-Teams – ohne großen Hauptsponsor, etwas bewegt und neue Impulse im Radsport setzen will.“ Auch soziales Engagement und viele Kooperationen gehörten zum Profil.

Der Renntag am 6. April am Deutschen Weintor im Detail:

• 11.30 Uhr: Start Frauen-, Senioren-, Jedermann-Rennen (50 Kilometer) mit Zieleinlauf circa 12.45 Uhr

• 13.20 bis 13.30 Uhr: Fette-Reifen-Rennen und Laufrad-Rennen für Kinder

• 14 Uhr: Start Bundesligarennen der Männer, Amateure- und Jedermann-Rennen (85 Kilometer)

• 16 Uhr: Zieleinlauf Amateure- und Jedermann-Rennen (85 Kilometer)

• ab 16.45 Uhr: Beginn Zielrunden Männer-Bundesligarennen

• circa 17.10 Uhr: Zieleinlauf Männer-Bundesligarennen

Bildunterschrift: Vorfreude auf den Großen Preis der Südlichen Weinstraße herrschte beim Pressegespräch im Vorfeld des Renntags in der Kreisverwaltung. Foto: KV SÜW

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße