Mannheim – MVV: Kontinuierlich hoher Investitionsbedarf für sauberes und zuverlässig verfügbares Trinkwasser erfordert Preisanpassungen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Kontinuierlich hohe Investitionen in langfristige Aufrechterhaltung von

Trinkwasserversorgung und -qualität notwendig – Preiserhöhung ab 1. April 2024 im

Durchschnitt um etwa 6,6 Prozent – Letzte Preisanpassung im Oktober 2022

Das Energieunternehmen MVV steht für eine sichere Trinkwasserversorgung auf

qualitativ hohem Niveau und mit einem umfassenden Service. Zur langfristigen

Sicherstellung der Versorgung mit sauberem Trinkwasser muss MVV kontinuierlich in

Unterhalt, Pflege und Erneuerung des Mannheimer Wassernetzes und der Wasserwerke

investieren. Deshalb passt MVV zum 1. April 2024 die Trinkwasserpreise in Mannheim an.

Verbrauchs- und Servicepreise für Trinkwasser steigen ab 1. April 2024

Der Verbrauchspreis für LIQUA Trinkwasser wird um zehn Cent pro Kubikmeter auf 2,40

Euro pro Kubikmeter (brutto) angehoben. Der Servicepreis steigt über alle Zählergrößen.

Für die am weitesten verbreiteten Zähler bis fünf Kubikmeter pro Stunde erhöht sich der

Servicepreis um 2,68 Euro/Monat (brutto) auf 139,10 Euro/Jahr (brutto). Beim

durchschnittlichen Verbrauch eines Drei-Personen-Haushalts in einem Mehrfamilienhaus

liegt die Preiserhöhung demnach bei 1,67 Euro/Monat brutto bzw. bei etwa 6,6 Prozent.

Zuletzt hatte MVV seine Trinkwasserpreise zum 1. Oktober 2022 erhöht – und damit trotz

der laufend notwendigen Investitionen sowie stetig steigender Betriebs- und

Personalkosten etwa eineinhalb Jahre stabil gehalten.

„MVV betreibt in Mannheim und der Region drei Wasserwerke sowie ein etwa 1.400

Kilometer umfassendes Wassernetz. Fast zwei Drittel unseres Netzes wurden in der Zeit

zwischen 1950 und 1990 errichtet. Um auch zukünftig eine nachhaltige, sichere und

zuverlässige Trinkwasserversorgung garantieren zu können – und das ist unser Anspruch

– investieren wir kontinuierlich in die Instandhaltung und den Ausbau unserer

Trinkwasseranlagen und -netze,“ betont MVV-Vertriebsvorstand Ralf Klöpfer.

Wichtiger Hinweis für die Jahresabrechnung

Wenn Kunden bis zum 15. April 2024 ihren tatsächlichen Zählerstand melden, wird dieser

der Jahresabrechnung zugrunde gelegt. Ansonsten wird der Zählerstand zum 31. März

2024 rechnerisch auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen ermittelt und für die

Abrechnung verwendet. Wer seine Zählerstände zum Stichtag ablesen möchte, kann sie

idealerweise über die MVV-Online-Services, alternativ schriftlich oder telefonisch dem

MVV-Kundenservice mitteilen. Alle Kontaktmöglichkeiten sind auf www.mvv.de aufgeführt.

Quelle: MVV