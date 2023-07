Ludwigshafen – Die TWL AG feiert Geburtstag

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Vor 50 Jahren entstand aus den Stadtwerken Ludwigshafen am Rhein die Technische Werke Ludwigshafen am Rhein AG (TWL AG). Dieses Jubiläum beging der Energieversorger am heutigen Donnerstag, 13. Juli 2023, mit einer Feier auf dem TWL-Gelände in Ludwigshafen. Unter den Gästen waren Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

2023 wird die TWL AG 50 Jahre alt. Aus diesem Anlass luden die Vorstände Dieter Feid und Thomas Mösl zu einer Feier in die Industriestraße 3 in Ludwigshafen ein. Zu den rund 100 Gästen zählten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Jutta Steinruck, Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen. In seiner Begrüßungsrede blickte Dieter Feid auf die Meilensteine der letzten 50 Jahre zurück: „TWL hat sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten vom Energieverteiler zu einem modernen Energiedienstleister mit zukunftsorientierten Produkten und Services entwickelt. Von Beginn an haben wir die Vision einer nachhaltigen Energie- und Wasserversorgung unserer Kundinnen und Kunden verfolgt, in Forschung investiert und früh auf innovative Technologien gesetzt“, sagt Dieter Feid, kaufmännischer Vorstand der TWL AG. So installierte TWL bereits 1991 eine Photovoltaik-Demonstrationsanlage in der Industriestraße, um bei den Bürgern das Vertrauen in erneuerbare Energien zu wecken. Im Jahr 2000 baute der Energieversorger eine hochmoderne Querverbundleitwarte, die die spartenübergreifende Netzführung und -überwachung ermöglicht. 2018 nahm TWL das erste deutsche Hybridkraftwerk in Betrieb.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer betonte in ihrer Rede: „Mehr als 50 Prozent des deutschen Energieverbrauchs entfallen auf die Wärmeerzeugung. Diese Zahl unterstreicht die Dringlichkeit der Wärmetransformation. Es ist beeindruckend, zu sehen, wie intensiv sich TWL seit vielen Jahren mit diesem wichtigen Thema auseinandersetzt und zukunftsfähige Lösungen entwickelt.“

Die Erfolgsstrategie will das Unternehmen auch in Zukunft beibehalten. Dabei hat TWL ein klares Ziel vor Augen: die Energiewende in Ludwigshafen entschlossen voranbringen. Thomas Mösl, technischer Vorstand der TWL AG, sagt: „Die Krisen der letzten Jahre, insbesondere die Energiekrise, haben uns verdeutlicht, wie wichtig es ist, unabhängig von fossilen Energieträgern und Rohstoffimporten zu werden und eine autarke, rundum klimafreundliche Energieversorgungsstruktur aufzubauen.“

TWL und Stadt erarbeiten kommunale Wärmeplanung

Für das Gelingen der Energiewende sei die Wärmewende von zentraler Bedeutung – und mit ihr der Ausbau einer effizienten und emissionsarmen Versorgung mit Fokus auf erneuerbaren Energien, so Thomas Mösl.

„Eine Schlüsseltechnologie für die CO2-arme Wärmeversorgung in Ludwigshafen bleibt die Fernwärme“, sagt er. Das Fernwärmenetz soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Ergänzend dazu haben TWL und die Stadt begonnen, eine kommunale Wärmeplanung auszuarbeiten. Jutta Steinruck, Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen, sagt: „Unser Ziel ist es, eine ökologische, ökonomische, sozial verträgliche und zuverlässige Wärmelösung als langfristige Perspektive zu entwickeln.“ Gemeinsam entwerfen die Kooperationspartner einen Transformationspfad für eine kosteneffiziente, sichere und nachhaltige Wärmewende in Ludwigshafen.

Klimafreundliche Region: 50 Bäume für Ludwigshafen

Zur Vision einer klimafreundlichen Region passt das Geschenk, das die TWL AG der Stadt Ludwigshafen und ihren Bürgern zum eigenen runden Geburtstag macht: „Im Sinne der Nachhaltigkeit spenden wir der Stadt 50 Bäume, die in Kooperation mit dem Grünen Kreis Ludwigshafen gepflanzt werden“, sagt Dieter Feid. Der Grüne Kreis Ludwigshafen setzt sich seit 1967 aktiv für den Erhalt und die Vermehrung der Grünflächen in der Stadt ein. „Die Bäume der TWL AG finden im Ebertpark, an der Großen Blies und in einem Neubaugebiet in Oggersheim ihren Platz. Sie werden dort die Luftqualität verbessern, den Tieren einen Lebensraum bieten und den Bürgerinnen und Bürgern an sonnigen Tagen Schatten spenden“, verrät Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen. Die ersten sechs Bäume sind bereits seit Juni im Ebertpark zu bewundern. Im Herbst sind weitere Pflanzaktionen an den ausgewählten Standorten geplant.

Foto: Strahlende Gesichter bei der Jubiläumsfeier der TWL AG: Dieter Feid, kaufmännischer Vorstand der TWL AG, Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Thomas Mösl, technischer Vorstand der TWL AG, und Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (v. l. n. r.) (Foto: Thomas Henne; )

Quelle TWL – Publik. Agentur für Kommunikation GmbH [GPRA]

