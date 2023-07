Absolventen der HWG Ludwigshafen feiern Masterabschluss – Attraktiv für den Arbeitsmarkt bleiben

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Absolventinnen und Absolventen der Graduate School Rhein-Neckar feierten ihren berufsbegleitenden Masterabschluss im Dorint Kongresshotel Mannheim. Präsident und Studiengangleitungen der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen sowie eine Vertreterin der Wirtschaft gratulierten.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Am vergangenen Freitag nahmen 35 der fast hundert Absolventinnen und Absolventen die Einladung der Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) an. Sie haben einen der berufsbegleitenden Studiengänge der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU), die an der GSRN gebündelt werden, neben beruflichen Herausforderungen und familiären Aufgaben abgeschlossen. Es war ihnen wichtig, ihren Abschluss als Master of Business Administration (MBA) festlich mit ihren Kindern und Angehörigen im Dorint Kongresshotel Mannheim zu begehen. „Sie haben neue fachliche und methodische Kenntnisse und Kompetenzen erworben und zudem Willenskraft, Ausdauer und Leistungsfähigkeit bewiesen, sowohl gegenüber sich selbst als auch gegenüber Ihrem Arbeitgeber. Das zeichnet Sie aus!“ würdigte Gunther Piller, Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen ihre Leistung und dankte auch den Angehörigen für ihre Unterstützung.

Gastrednerin Johanna Schlörit, Leiterin des Arbeitgebermarketings bei Renolit in Worms, betonte, dass die Bereitschaft eine Extrameile mit einer solchen Weiterbildung zu gehen, sie als Arbeitnehmende hervorhebe. „Selbstmanagement ist heute die wichtigste Kompetenz im Arbeitsleben. Die Abläufe werden anspruchsvoller und komplexer. Es gilt Energie und Entlastung in Beruf wie im Leben im Gleichgewicht zu halten“, so Schlörit. Mit diesem Abschluss haben sie diese Kompetenz bewiesen.

„Warum tust Du Dir das an?“, wurde Christoph Grün, Absolvent und Produktleiter von Netze BW, immer wieder gefragt. Er ist Ende vierzig und beruflich erfahren. In seiner Absolventenrede gab er eine Antwort: „Da die Umwelt und Arbeitswelt sich aktuell so schnell verändert, hatte ich das Bedürfnis aktuelles Wissen zu lernen und mich für den Arbeitsmarkt attraktiv zu halten“. Das Studium sei zudem sein Anker während der pandemiebedingten Lockdowns gewesen. Für Matthias Reber, gelernter Koch und Hotelbetriebswirt, bot sich mit dem Fernstudium Unternehmensführung der HWG LU die Möglichkeit, auch ohne Abitur einen MBA zu machen: „Das Studium war anspruchsvoll, abwechslungsreich und auch spaßig. Viele Inhalte konnte ich direkt während des Studiums im Beruf einsetzen.“

Spaß hatten die Absolventinnen und Absolventen beim traditionellen Werfen der Masterhüte. Es folgten Erinnerungsbilder jeder Kohorte mit den Studiengangleitenden der MBA-Studiengängen „Berufsintegrierendes Studium BWL“, „Business Innovation Management“, „Digital Finance, Strategie & Accounting“, „Internationale Betriebswirtschaftslehre“, „Logistik – Management & Consulting“ oder „Unternehmensführung“.

Für den Einzelnen ebnet Bildung oft den Weg zu größerer Autonomie, interessanten und gesellschaftlich sinnvollen Tätigkeiten und einem besseren Einkommen, betonte Hochschulpräsident Piller. „Für die Wirtschaft sorgt die Weiterbildung von Fachkräften für Weiterentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft“, betont Ralf Blasek, Geschäftsführer der GSRN, den Bildungsauftrag für lebenslanges Lernen seiner Organisation. Bereits im Oktober wird man sich bei der nächsten Alumni Netzwerkveranstaltung der GSRN wiedersehen können.

Zu den Hintergründen der Institutionen:

Über die Graduate School Rhein-Neckar:

Die Graduate School Rhein-Neckar führt berufsbegleitende MBA- und Master-Studiengänge mit staatlichem Hochschulabschluss für die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen sowie die Hochschule Mannheim durch. Seit ihrer Gründung im August 2006 bietet sie wissenschaftliche Weiterbildung in kleinen Gruppen und mit persönlicher Betreuung an. Kürzere Weiterbildungen, Seminare und Inhouse-Schulungen ergänzen das Angebot. Sie ist eine gemeinnützige Einrichtung der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. https://www.gsrn.de/

Über die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Die HWG LU stellt mit ihren rund 4.800 Studierenden eine bestens vernetzte Institution in der vielfältigen Hochschullandschaft der Metropolregion dar. Sie bietet ein breites Spektrum an interessanten Studiengängen in den Bereichen Betriebswirtschaften, Sozial- und Gesundheitswesen vom Bachelor über Master bis hin zu dualen und international ausgerichteten Studiengängen. Praxisorientierung, Forschungsstärke sowie regionale und internationale Vernetzung mit Institutionen, Partnerhochschulen, gesellschaftlichen Einrichtungen und Wirtschaftsunternehmen zeichnen sie aus und eröffnen den Studierenden beste Chancen für den späteren Berufseinstieg. https://www.hwg-lu.de/