Neuberufung von Prof. Dr.-Ing. Riegel im Fachbereich Informatik der Hochschule Worms

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Neue Professur mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz im Fachbereich Informatik. Mit Prof. Dr.-Ing. Norman Riegel hat die Hochschule Worms die Professur im Fachbereich Informatik für den Schwerpunkt „Künstliche Intelligenz für digitalisierte Arbeitswelten” hochkarätig besetzt. Mit dieser Berufung baut der Studiengang seine innovative Ausrichtung konsequent aus.

Prof. Riegel vereint mit seinen umfangreichen Erfahrungen aus Praxis und Forschung die notwendigen Kompetenzen, um den Studierenden von heute das Rüstzeug für eine erfolgreiche Karriere mitzugeben.

Durch seine langjährige Tätigkeit am Fraunhofer IESE verfügt Prof. Riegel über die relevanten Kenntnisse, um Forschungsthemen praxisnah und anwendungsorientiert in der Industrie umzusetzen. Dies konnte er bereits bei der erfolgreichen Unternehmensgründung der OSSENO Software unter Beweis stellen. Hier hat er mit Kollegen das Anforderungsmanagement-Werkzeug ReqSuite entwickelt und erfolgreich am Markt etabliert. Dafür wurde Prof. Riegel mit seinem Team 2016 als Gründer des Jahres durch die Science Alliance ausgezeichnet. Parallel zu seinen beruflichen Tätigkeiten promovierte er an der Technischen Universität Kaiserslautern im Bereich Software Engineering.

Prof. Riegel greift auf eine langjährige Erfahrung als Berater und Projektleiter in Digitalisierungsprojekten in verschiedenen Branchen im nationalen und internationalen Kontext zurück. Zudem hat er zahlreiche Seminare und Schulungen als Trainer und Coach begleitet.

Künstliche Intelligenz als Leidenschaft

Zuletzt baute er als Abteilungsleiter bei der Debeka die neue IT-Abteilung „Business Analytics” auf und begleitete die Debeka auf dem Weg zu einem datenzentrierten Unternehmen. Die Themen Business Intelligence, Advanced Analytics, Künstliche Intelligenz und Robotic Process Automation fielen in seinen Verantwortungsbereich. Im Fokus seiner Arbeit stand u.a. die Frage, wie mit Hilfe dieser Technologien Prozesse digitalisiert, für Mitarbeiter effizienter gestaltet sowie automatisiert werden können.

Insbesondere die Anwendung von Künstlicher Intelligenz und Advanced Analytics im Unternehmen und das Schaffen der richtigen Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Einsatz begeistern Prof. Riegel. Mit der Berufung an die Hochschule Worms gibt er all diese wertvollen Erfahrungen weiter. “Ich freue mich sehr über den Ruf an die Hochschule Worms. Diese Chance gibt mir die Möglichkeit, meine langjährige unternehmerische Erfahrung in die Lehre einzubringen und den Studierenden umfassende Einblicke sowie Tipps aus erster Hand zu geben. Darüber hinaus freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, das sich für eine erstklassige Lehre und ein positives Lernumfeld einsetzt. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam einen wertvollen Beitrag zur Ausbildung der Studierenden leisten werden.”, ergänzt Prof. Riegel.

Bildunterschrift: Prof. Dr. – Ing. Norman Riegel baut mit seinen Erfahrungen aus Praxis und Forschung den Schwerpunkt “Künstliche Intelligenz für digitalisierte Arbeitswelten” im Fachbereich Informatik aus. Foto / Dorothea Hoppe-Dörwald