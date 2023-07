NACHTRAG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 15-jährigen Jungen aus Frankenthal

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 14. Juli entführen die Reiss-Engelhorn-Museen in die faszinierende Welt von Wissenschaft und innovativer Forschung. Zwischen 18 und 22 Uhr warten spannende Vorträge, exklusive Führungen, freier Eintritt in die Mitmach-Ausstellung „Unsichtbare Welten” sowie Experimentier-Spaß und Musik. Dank der freundlichen Unterstützung der MVV sind alle Angebote kostenlos. Anlass ist ... Mehr lesen »