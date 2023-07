Ludwigshafen – Mehrere Unfälle mit Leichtverletzten

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 04.07.2023 kam es im Stadtgebiet von Ludwigshafen zu mehreren Verkehrsunfällen bei denen Personen leicht verletzt wurden.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Als gegen 15:40 Uhr ein 78-jähriger Fußgänger in der Von-Weber-Straße unvermittelt auf die Straße lief, musste eine 62-jährige Radfahrerin derart stark abbremsen, dass sie stürzte. Hierbei stieß sie auch gegen ein parkendes Auto. Die 62-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An dem Auto entstand ein Sachschaden von geschätzt 400 Euro.

Bei einem Auffahrunfall in der Mundenheimer Straße gegen 14:45 Uhr wurde eine 27-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand an den beiden beteiligten Autos ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

In der Saarlandstraße kollidierte gegen 16:35 Uhr ein 55-jähriger Autofahrer mit einem 57-jährigen Radfahrer. Letzter wurde durch den Unfall leicht verletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste eine der Fahrspuren der Saarlandstraße gesperrt werden. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden von etwa 700 Euro.

Als ein 40-jähriger Pedelec-Fahrer gegen 18 Uhr auf einem Waldweg (verläuft parallel zur Speyerer Straße) wegen des sandigen Bodens beim Lenkvorgang stürzte, konnte die hinter ihm fahrende 62-jährige Pedelec-Fahrerin nicht mehr bremsen. Sie stützte über ihn. Beide Radfahrenden wurden leicht verletzt. An den Rädern entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 300 Euro.