Ludwigshafen – “LU läuft im Südwest-Stadion” am 15. Juli

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Bereich Sport und Ehrenamt der Stadt Ludwigshafen und der Ludwigshafener Sportverband (LSV) organisieren am Samstag, 15. Juli 2023, ab 15.30 Uhr ein Laufevent, das sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Ludwigshafen und der Region richtet: “LU läuft im Südwest-Stadion”. Die Veranstaltung findet zum zweiten Mal statt. Im vergangenen Jahr war sie als Ersatz für den Stadtlauf aus der Taufe gehoben worden. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, LSV-Vorsitzender Winfried Ringwald, Susanne Ziegler (Bereichsleiterin Sport und Ehrenamt) und Ulrich Spettmann (Gesellschaftliches Engagement BASF SE) stellten Einzelheiten zur Veranstaltung in einem Pressegespräch am Mittwoch, 28. Juni 2023, im Besprechungszimmer des Büros der Oberbürgermeisterin vor.

Los geht es bei der Veranstaltung wie auch im vergangenen Jahr um 15.30 Uhr mit dem Inklusionslauf über 1.000 Meter. Menschen mit und ohne Behinderung können gemeinsam die zweieinhalb Runden bewältigen. Im Anschluss werden die “Bambini” (bis sechs Jahre) 600 Meter und die Schüler*innen 1.000 Meter laufen. Die Schülerläufe sind nach Jahrgängen eingeteilt. Ab 18 Uhr stehen dann 3.000-Meter-Läufe und 5.000-Meter-Läufe auf dem Programm für die Erwachsenen. Neu ist in diesem Jahr auch ein Senior*innenwalking ab 18 Uhr über 3.000 Meter.

“Ich freue mich, dass wir nach der erfolgreichen Premiere in 2022 auch in diesem Jahr diese Veranstaltung für alle Laufbegeisterten in der Region anbieten können. Ganz bewusst starten wir wieder

mit dem Inklusionslauf. Im Juni hat sich Ludwigshafen als Partnerstadt beim Host Town Program der Special Olympics in Berlin

beteiligt und zwei junge Athlet*innen aus Eswatini willkommen geheißen und sie ein Stück auf ihrem Weg zu den Wettbewerben in Berlin begleiten dürfen. Daran möchten wir anknüpfen, der Inklusionsgeist lebt in unserer Stadt weiter”, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. “Aus diesem Grund spenden wir die Einnahmen aus den Startgeldern an die Integrative Kindertagesstätte Oggersheim, die Kinder mit und ohne Behinderung in der Entwicklung begleitet. Die Einrichtung wünscht sich sowohl neue Fußballtore als auch sogenannte Foot Twister, die von allen im Außengelände genutzt werden können und die Mobilität fördern”, fügte Bereichsleiterin Susanne Ziegler hinzu.

“Unser Laufevent ist eine tolle Alternative für den Stadtlauf. Ich hoffe, das spricht sich herum und wir übertreffen die Teilnehmendenzahl aus dem Vorjahr”, ergänzte LSV-Vorsitzender Winfried Ringwald. Im vergangenen Jahr hatten sich 280 Menschen angemeldet.

Unterstützt wird die Veranstaltung finanziell von der BASF SE. “Wir freuen uns, das Event ‚LU läuft im Südwest-Stadion‘ weiter unterstützen zu können. Sport führt zusammen und verbindet, das sehen wir auch hier sehr schön. Es kommt zum Beispiel eben nicht darauf an, woher man kommt oder wie alt man ist. Genau solch ein Ansatz ist uns in unserem gesellschaftlichen Engagement sehr wichtig. Wir wollen beitragen, das Miteinander zu stärken”, erläuterte Ulrich Spettmann, Gesellschaftliches Engagement BASF SE.

Anmelden können sich alle Laufbegeisterten noch bis 10. Juli auf www.lu-laeuft.de. Die Anmeldung ist seit Mai möglich.

Inklusionsläufer*innen und Bambini starten gratis, die Teilnahme am Schülerlauf beträgt zwei Euro, 3.000- Meter-Läufe, Senior*innen und 5.000-Meter-Läufer*innen zahlen vier Euro. Die Startgebühr beinhaltet die Teilnahme am Lauf, die elektronische Zeitnahme, eine Urkunde zum Ausdrucken, ein Freigetränk sowie ein Überraschungspräsent. Auf die schnellsten Läufer*innen bei den Erwachsenenläufen warten “Ludwigshafener Boxen”, die vom Marketing-Verein Ludwigshafen zur Verfügung gestellt werden. DJ Dirk Nuber wird während der Pausen wieder Musik auflegen. Mitwirkende der Tanzschule Eva Weile bieten ein Aufwärm- und Mitmachprogramm an. Zuschauer*innen können sich am Kiosk mit kalten Getränken versorgen. Auf Kund*innen freuen sich die Mitglieder des Fördervereins der Grundschule Albert-Schweitzer. Moderiert wird die Veranstaltung von Moderator Wolfgang Behr.