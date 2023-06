Ludwigshafen – Engagement lohnt sich – Hotel- und Gastrobetriebe in der Pfalz als „Hervorragender Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Industrie- und Handelskammer für die Pfalz) – Die Industrie- und Handelskammern (IHKs) in Rheinland-Pfalz haben gestern (27. Juni) insgesamt 34 Ausbildungsbetriebe mit dem Qualitätssiegel „Hervorragender Ausbildungsbetrieb der Hotellerie und Gastronomie“ ausgezeichnet. Acht der Betriebe kommen aus der Pfalz.

Ronny Pagel, Ausbildungsberater bei der IHK Pfalz, betreut die Aktion und sagt: „Wir haben Betriebe gesucht, die mehr als der Durchschnitt machen, um ihre Auszubildenden zu betreuen.“ Das können Qualitätspraktika sein, Schulpartnerschaften, intensive Prüfungsvorbereitungen und Exkursionen. Pagel weiter: „So begeistern sie junge Menschen für Hotellerie und Gastronomie.“ Er freut sich: „Was die Betriebe hier in der Pfalz tun, sind tolle Best Practice-Beispiele, die wir in unseren Ausbildungsberatungen verwenden, um anderen Betrieben zu helfen.“

Pagel weist darauf hin, dass im touristisch geprägten Rheinland-Pfalz die Hotel- und Gastronomiebranche wirtschaftlich wichtig ist, aber nach der Pandemie sehr unter Fachkräftemangel leide. Dabei biete die Branche mit sieben Ausbildungsberufen – von der Fachkraft für Gastronomie über Koch und Köchin bis zu den Hotelfachleuten – vielfältige Einstiegsmöglichkeiten. 1.848 junge Menschen werden derzeit in Rheinland-Pfalz in den Berufen ausgebildet, in den IHK-Ausbildungsbörsen sind für dieses Jahr noch eine Reihe von Stellen offen.

Das Qualitätssiegel „Hervorragender Ausbildungsbetrieb der Hotellerie und Gastronomie“ vergeben die IHKs gemeinsam mit den Berufsbildenden Schulen und den Agenturen für Arbeit. In diesem Jahr haben erstmals alle IHK-Regionen in Rheinland-Pfalz beteiligt.

Im Jahr 2023 wurden folgende Betriebe mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet:

. BASF Gastronomie GmbH, Ludwigshafen

. Gartenhotel Heusser GmbH & Co.KG, Bad Dürkheim

. Hotel Europas Rosengarten GmbH & Co.KG, Zweibrücken

. Hotel Restaurant Kunz GmbH & Co.KG, Pirmasens

. Parkhotel Landau Betriebs-GmbH, Landau

. Parkhotel Schillerhain GmbH, Kirchheimbolanden

. Roland Zadra Hotellerie Service KG, Zweibrücken

. Wohlfühlhotel „Alte Rebschule“, Rhodt unter Rietburg