Wer gewinnt in Heidelberg 2023 den Wettbewerb „Stadtradeln“? Jetzt anmelden und im Mai drei Wochen Rad-Kilometer sammeln! Auftakt am Sonntag, 7. Mai

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es gilt wieder, möglichst viele Rad-Kilometer für die Stadt Heidelberg zu sammeln: Zum vierten Mal in Folge findet in Heidelberg der Wettbewerb „Stadtradeln“ statt. Von Sonntag, 7. Mai, bis einschließlich Samstag, 27. Mai 2023, können Rad-Kilometer gesammelt werden. Dazu zählen alle Fahrten – beispielsweise der Weg zur Arbeit, in die Schule oder den Kindergarten, zum Einkaufen und natürlich Radtouren. Die Kilometer können auch außerhalb Heidelbergs zurückgelegt werden. Teilnehmen können alle, die in Heidelberg wohnen, arbeiten, einem Verein angehören sowie eine Schule oder eine Hochschule besuchen. Die Anmeldung läuft im Internet unter www.stadtradeln.de/heidelberg und ist auch noch während des Wettbewerbs möglich.

Auftakt in Heidelberg ist am Sonntag, 7. Mai 2023, um 9.30 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz in der Heidelberger Altstadt mit der ADFC-Sternfahrt „Klimaneutal zur BUGA23 – wir nehmen das Rad!“. Abfahrt ist um 9.45 Uhr. Alle Gruppen der Sternfahrt treffen zwischen 11.30 und 12 Uhr am Wasserturm in Mannheim ein und fahren dann gemeinsam weiter zum BUGA-Gelände. An der Sternfahrt nehmen auch Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner und Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain teil.

Jeder einzelne Radkilometer zählt

Seit 2017 ist das „Stadtradeln“ eine internationale Kampagne des Klima-Bündnisses, an der sich Kommunen auf der ganzen Welt beteiligen. In Heidelberg hatten sich im vergangenen Jahr 2.386 Personen in 156 Teams (2021: 1.751 Personen, 78 Teams) für Heidelberg beteiligt und dabei 462.000 Kilometer geradelt – rund 100.000 Kilometer mehr als noch 2021.

Teilnahmebedingungen

Teilnehmende können ein Team gründen oder einem Team beitreten. So ist es möglich, in das „Offene Team – Heidelberg“ einzutreten. Teammitglieder können getrennt voneinander auf die Strecken gehen. Die gesammelten Kilometer werden auf der „Stadtradeln“-Webseite oder per App erfasst, die zum Download auf der „Stadtradeln“-Internetseite erhältlich ist. Im Anschluss werden die Daten ausgewertet.