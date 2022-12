Hemsbach – „Galerie im Schloss“ 2023 – Die ganze Vielfalt zeitgenössischer Kunst

Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar

Die „Galerie im Schloss“ hat ihr Ausstellungsprogramm für 2023 vorgelegt und zeigt damit erneut, wie vielschichtig und kontrastreich zeitgenössische Kunst sein kann. Ab dem 26. Januar können Besucherinnen und Besucher in sechs Ausstellungen Künstlerinnen und Künstler erleben, die in Persönlichkeit, Kreativität, Technik und Stil, nicht unterschiedlicher sein könnten.

Den Anfang dieses facettenreichen Programms machen am 26. Januar die Weinheimer Uli und Luk Ehret mit ihrer Ausstellung „Durch den Süden Afrikas“. Mit dem Landrover unterwegs in Botswana, Namibia und Südafrika erlebten Vater und Sohn das Abenteuer einer selbst organisierten Reise. Ihre Aquarelle und Fotografien zeigen Landschaften und Tiere und erzählen von den Begegnungen mit Elefanten und Giraffen, mit Löwen und Hyänen und unzähligen Gnus und Warzenschweinen.

Eva Bechtolds Malereien und Plastiken sind geprägt von Begegnungen während ihrer pädagogischen Arbeit in Sozialpsychiatrie und Erwachsenenbildung. Menschen aller Couleur mit ihren Charakteren provozieren eine Fülle an Sujets und Geschichten, die faszinieren und manchen Moment der Selbsterkenntnis bescheren. Humor und Tiefsinnigkeit halten sich die Waage und auch sich selbst verschont die in Heppenheim lebende Künstlerin nicht. „Ernst bis heiter“ ist folgerichtig der Titel ihrer Ausstellung, die am 23. März eröffnet wird.

„Zeitlose Formen – die Ästhetik des Reduktiven“ nennt der Hemsbacher Fotokünstler Markus Gewehr seine Ausstellung, die ab dem 25. Mai zu sehen ist. Reduktion auf das Wesentliche, ungewohnte Perspektiven und Strukturen, mit Hilfe von Licht und Schatten in Szene gesetzt, zeichnen seine Schwarz-Weiß-Fotografien aus. Die außergewöhnlichen Bildkompositionen und der Blick für sorgfältig gestaltete Details schaffen eine eigene Bildsprache, die beim Betrachten die Zeit stillstehen lässt.

Miguel Cano Diaz feiert am 20. Juli mit der Eröffnung seiner Ausstellung „Von der Realität zur Imagination” sein „Publikumsdebüt“. Die Qualität und expressive Farbigkeit seiner Arbeiten – Portraits, Skulpturen und surrealistisch angehauchte Landschafts- und Tierbilder – faszinieren, verzaubern und verdienen öffentliche Aufmerksamkeit. Mit seinen Werken will Diaz „der Vorstellungskraft die Möglichkeit geben, das Hier und Jetzt so zu verändern, dass alle Dogmen und Grenzen die vermeintlich herrschen, überdacht und aufgehoben werden.“

Verwurzelt in der Landschaft des Nordens, liebt Anne Sophie Koch das Wasser, den Himmel und die Weite des Wattenmeeres und seine Farbigkeit. Die Künstlerin nimmt Stimmungen in der Natur auf und hält mit feinen Farbmischungen auf der Leinwand fest, was sie innerlich berührt. So entsteht Raum für freies Gestalten und nicht unbedingt eine reale Wiedergabe des Gesehenen. Einen Querschnitt ihrer Arbeiten zeigt die Wahl-Weinheimerin ab dem 21. September unter dem Titel: „… gut gemischt – Landschaft und mehr“.

Zum Abschluss zeigt der Heidelberger Künstler Michael Wagner ab dem 23. November unter dem Titel „Ereignisfelder“ seine Werke. Jedes seiner Bilder besteht aus einer Fläche, auf der Farbformen in einer bestimmten Weise angeordnet sind. Diese Farbformen haben jedoch kein Eigenleben, sondern werden durch den Betrachter zum Leben erweckt. Erst durch dessen Augen wird aus einer Bildfläche ein „Ereignisfeld“, in dem die Farbformen miteinander in Interaktion treten.

Die Ausstellungen 2023 im Überblick:

Januar bis 10. März 2023

Uli und Luk Ehret

Durch den Süden Afrikas

Vernissage: Donnerstag, 26. Januar – 19.00 Uhr

März bis 12. Mai 2023

Eva Bechthold

Ernst bis heiter

Vernissage: Donnerstag, 23. März – 19.00 Uhr

Mai bis 7. Juli 2023

Markus Gewehr

Zeitlose Formen – Die Ästhetik des Reduktiven

Vernissage: Donnerstag, 25. Mai – 19.00 Uhr

Juli bis 8. September 2023

Miguel Cano Diaz

Von der Realität zur Imagination

Vernissage: Donnerstag, 20. Juli – 19.00 Uhr

September bis 10. November 2023

Anne Sophie Koch

… gut gemischt – Landschaft und mehr …

Vernissage: Donnerstag 21. September – 19.00 Uhr

November bis 12. Januar 2024

Michael Wagner

Ereignisfelder

Vernissage: Donnerstag, 23. November – 19.00 Uhr

Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach