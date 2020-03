Heppenheim – DRK Bergstraße gibt weitere Maßnahmen zur Corona-Krise bekannt – Kleidersammlungen werden ausgesetzt – Blutspenden finden mit Termin und Ortsänderungen statt – Vorsicht vor Corona-Trickbetrügern

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die aktuelle Lage zum Corona-Virus sorgt auch beim DRK Bergstraße für ständige Veränderungen. Die geplanten Termine zur Kleidersammlung am kommenden Samstag müssen ausgesetzt werden. Des Weiteren gelten Blutspendetermine als Ausnahme für das Kontaktverbot. Weiterhin leitet der Planungsstab des DRK Bergstraße eine mögliche Bevölkerungsversorgung in die Wege.

Kleidersammlungen werden ausgesetzt

Eigentlich hätte am kommenden Samstag, 28. März in den Kommunen Birkenau, Bürstadt, Grasellenbach, Lorsch, Mörlenbach und Zwingenberg die alljährliche Frühjahrskleidersammlung des DRK stattfinden sollen. Nicht nur aufgrund des Kontaktverbotes in Hessen, auch zum Schutz der eigenen Helferinnen und Helfer müssen die Kleidersammlungen abgesagt werden. Bereits verteilte Kleidersäcke können natürlich für die nächste Sammlung im Herbst oder auch für die Nutzung der DRK Kleidercontainer verwendet werden. Die Bürger müssen nicht auf ihren aussortierten Textilien sitzen bleiben, vielerorts stehen Kleidercontainer des DRK weiterhin bereit. Die Standortinfos aller DRK Kleidercontainer gibt es im Internet unter:

http://www.drk-bergstrasse.de/angebote/kleider/kleiderspende/ kleidercontainer.html

Änderungen der Blutspendetermine

Patienten und Unfallopfer sind auch in Zeiten der Corona-Krise auf Blutpräparate angewiesen. Aufgrund der aktuellen Lage kommt es aber zu massiven Engpässen bei der Blutversorgung. Die Blutspendetermine sind vom Veranstaltungs- und Versammlungsverbot explizit ausgenommen. Der Blutspendedienst des DRK muss aber flexibel auf die veränderten Rahmenbedingungen reagieren. Für das Blutspendewesen bedeutet dies für die nächsten Wochen, dass die erfreulich hohe Spendebereitschaft in der Bevölkerung mit der Einhaltung höchster Sicherheitsstandards, in Bezug auf Einhaltung des derzeit gebotenen Mindestabstandes von 1,50 m und Hygiene auf Blutspendeterminen, abgestimmt werden muss. Aufgrund der Situation kommt es aber auch im Kreis Bergstraße zu Veränderungen bei den geplanten Terminen der Blutspenden.

Die nächste Möglichkeite der Spende im Kreis Bergstraße ist am Freitag, 03. April | 14:00 – 19:30 Uhr | Sporthalle Werner-von-Siemens-Schule in Lorsch. Die weiteren Termine der nächsten 14-Tage müssen aufgrund der Örtlichkeit und auch als Fürsorgepflicht für die Helferinnen und Helfer, aufgrund von Alter, Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe oder Einbindung in Katastrophenschutzeinheiten ausgesetzt werden. Wir bitten darum zu verstehen, dass es natürlich aufgrund der derzeitigen Lage zu erneuten Änderungen der Termine kommen kann. Über weitere Termine werden wir informieren.



Vorsicht vor Corona-Trickbetrügern

Leider häufen sich die Fälle von Betrugsversuchen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Deshalb weisen wir darauf hin, dass wir aktuell im Kreis Bergstraße keine Haustürwerbung für Fördermitglieder durchführen. Auch führen wir keine Tür-zu-Tür Beratung im Kontext zu Corona durch und machen keine Corona-Tests an der Haustür. Sollten Sie die Arbeit des DRK auf seriösem Wege unterstützen wollen, so können Sie über unsere Internetseite www.drk-bergstrasse.de schon fürs bereits drei Euro im Monat Fördermitglied werden.