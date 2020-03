Landau – Coronavirus: Neue Fälle im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau

Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Coronavirus INSERATwww.optikadam.de 45 positive Fälle im Landkreis Germersheim bestätigt (Stand 15 Uhr) „Es ist eine traurige Nachricht, die uns heute erreicht hat. Eine an Covid-19 erkrankte betagte Person ist heute an den Folgen ihrer Erkrankung gestorben“, teil Landrat Dr. Fritz Brechtel mit. „Ich wünsche den Angehörigen in Ihrer Trauer viel Kraft und Ruhe.“ ... Mehr lesen »