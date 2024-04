Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ab): Das Krankenhaus Zum Guten Hirten Ludwigshafen lädt ein zum Tag der Altersmedizin am Samstag, 20.04.2024, von 11 bis 15 Uhr. Im Mittelpunkt dieser besonderen Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck steht die Bedeutung der Palliativmedizin in der Geriatrie, die eine zunehmend wichtige Rolle in der Betreuung und Behandlung älterer Patientinnen und Patienten spielt.

Die Klinik für Geriatrie und Innere Medizin im Krankenhaus Zum Guten Hirten widmet sich der umfassenden medizinischen Versorgung älterer Menschen nicht nur akut internistisch sondern umfassend, d.h. das multiprofessionelle Team hatauch orthopädische, neurologische und chirurgische Krankheitsbilder im Blick.

Der Tag der Altersmedizin bietet eine hervorragende Gelegenheit, das Bewusstsein für die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung zu schärfen und Möglichkeiten in der Palliativmedizin vorzustellen.

Die Veranstaltung wird eine Reihe von Aktionen und Vorträgen umfassen, darunter:

» Experten-Vorträge: Angesehene Fachleute im Bereich der Geriatrie und Palliativmedizin werden Einblicke in aktuelle Entwicklungen und bewährte Verfahren geben. Dies sind zum einen Priv.-Doz. Dr. med. Mathias Pfisterer, Chefarzt der Klinik für Geriatrische Medizin und Zentrum für Palliativmedizin/ Institut für Hospiz- und Palliativforschung am Agaplesion Elisabethenstift in Darmstadt und zum anderen Dr. med. Christine Weis, Ärztliche Direkorin und Chefärztin der Klinik für Geriatrie und Innere Medizin im

Krankenhaus Zum Guten Hirten.

» Angebote, wie z.B. die Aromatherapie, ein Gesundheitscheck, die Vorstellung diverser Hilfsmittel und das Musiktherapeutische Angebot bieten wertvolle Informationen, die im Umgang mit älteren Patientinnen und Patienten nützlich sind.

» Informationsstände: Fachkundige Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen und Unternehmen werden an Informationsständen zur Verfügung stehen, um Fragen zu beantworten. Die sind Seniorenförderung und Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen, Pflegestützpunkt Ludwigshafen, Palliatina SAPV Dres. med. Emrich, die Gerontoclowns und der Ambulante Hospizdienst.

“Der Tag der Altersmedizin im Guten Hirten ist eine Gelegenheit, unsere Hingabe zur bestmöglichen Versorgung älterer Menschen zu demonstrieren”, sagte Dr. med. Christine Weis, Chefärztin der Klinik und Ärztliche Direktorin im Guten Hirten. “Wir sind stolz darauf, unser Engagement in der Geriatrie zu zeigen und die Expertise unseres Netzwerkes vorzustellen.”

Die Veranstaltung, die in der Aula des Krankenhauses Zum Guten Hirten in Ludwigshafen stattfindet, richtet sich an die breite Öffentlichkeit, aber auch am medizinisches Fachpersonal, Pflegekräfte und Studierende im Gesundheitswesen. Sie ist kostenlos und bietet eine einzigartige Gelegenheit nicht nur von Experten auf diesem Gebiet zu lernen, sondern sich auch untereinander auszutauschen und

das multiprofessionelle Therapeutenteam, bestehend aus Physiotherapeuten, Pflegekräften, Musik- und Ergotherapeuten sowie Psychologen und Ärzten kennen zu lernen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Bild (ZGH frei). Dr. Christine Weis, Chefärztin der Klinik für Geriatrie und Innere Medizin und Ärztliche Direktorin im Krankenhaus Zum Guten Hirten ist die Hauptorganisatorin des Tags der Altersmedizin.