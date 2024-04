Ludwigshafen – CDU: Entscheidung richtig – Ugliest City Tours sind nicht förderungswürdig

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) INSERATEnergiekosten sparen mit Loewe.OneLoewe.One Am heutigen Dienstag gegen 04:15 Uhr versuchte nach ersten Erkenntnissen ein 23-Jähriger in ein Kiosk in der Fressgasse einzubrechen. Dazu warf er einen Blumenkübel in die Schaufensterscheibe. Offenbar aufgrund seiner starken Alkoholisierung gelang es ihm aber nicht in den Kiosk einzusteigen. Der Besitzer des Kiosks ... Mehr lesen »