Radeln für die Umwelt in Heidelberg: Jetzt anmelden zum „Stadtradeln 2024“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Gemeinsam Radeln für Gesundheit und Umwelt: Ab sofort können sich alle Radbegeisterten wieder für das jährliche Stadtradeln anmelden. Bei dieser Aktion sollen die Radfahrenden in ihren Teams möglichst viele Rad-Kilometer für ihre Stadt sammeln. Teilnehmen können alle, die in Heidelberg wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule oder Hochschule besuchen. Die Aktion findet in Heidelberg vom 3. bis 23. Juni 2024 statt.

Wie kann man beim Stadtradeln mitmachen?

Beim Stadtradeln fahren die Teilnehmenden in Gruppen: Radfahrende können sich online über die Webseite www.stadtradeln.de/registrieren anmelden oder in der Stadtradeln-App ein Konto erstellen. Damit treten sie dann entweder einem bestehenden Team bei oder sie können auch selbst ein Team gründen. Alle Fahrten mit dem Fahrrad können dann erfasst werden, beispielsweise den Weg zur Arbeit, in die Schule oder in den Kindergarten, zum Einkaufen und natürlich Radtouren. Auch Fahrten außerhalb des Stadtgebiets zählen als gefahrene Kilometer. Die Strecken können sowohl händisch eingetragen als auch von GPS-fähigen Endgeräten automatisch erfasst werden.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden sich im Internet unter www.stadtradeln.de/heidelberg.

Hintergrund

„Stadtradeln“ ist seit 2017 eine internationale Kampagne des Klima-Bündnisses. An der Kampagne beteiligen sich Kommunen auf der ganzen Welt. Im Jahr 2023 verbesserten die Teilnehmenden den Rekord für die Stadt Heidelberg: 3.069 Teilnehmende waren in 21 Tagen 492.013 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, fast 18.000 Kilometer mehr als im Vorjahr. Damit haben sie rein rechnerisch gemeinsam mehr als zwölf Mal den Äquator umradelt. Insgesamt wurden 80 Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid eingespart. Im Rahmen der Initiative RadKULTUR fördert das Land die Teilnahme an der Aktion des Klima-Bündnisses.