Neu in Heidelberg: Taxi-Gutscheine für Menschen mit Behinderung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/TWL) – Am Mittwoch, 27. März 2024, nimmt die TWL Netze GmbH die neu gelegte Fernwärmeleitung in der Jägerstraße, Ecke Berliner Straße in Betrieb. Hierfür muss die Fernwärmeversorgung in der Zeit von 6:00 Uhr bis 21:00 Uhr unterbrochen werden. Dabei kann es im Stadtteil Ludwigshafen Mitte zu zeitweisen Unterbrechungen der Wärmeversorgung kommen. ... Mehr lesen »