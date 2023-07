Bäume pflanzen kann jeder – hier geht noch mehr: Apleona Südwest GmbH wird Förderpartner des Naturparks Neckartal-Odenwald

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Eigentlich war die Idee der Apleona mit Baumpflanzaktionen Gutes gegen den Klimawandel zu tun. Aus dieser Idee hat sich etwas entwickelt, das viel mehr ist und viel mehr bewirkt. Jetzt unterstützt die Apleona den Naturpark Neckartal-Odenwald als offizieller Förderpartner und Sponsor.

Das Klima schützen, auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung achten ist uns langsam zur zweiten Natur geworden. Auch vielen Unternehmen liegen diese Themen am Herzen. Man kann es sich einfach machen und bspw. CO2-Zertifikate kaufen. Man kann auch Baumpflanzen und somit ganz praktisch zur CO2-Bindung beitragen. Man kann sich aber auch mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald zusammentun und in der Region auf vielfältige Weise nachhaltige Entwicklungen bewirken.

Die Anlage von insektenfreundlichen Blumenwiesen, der Erhalt und die Pflege unserer landschaftsprägenden Streuobstbestände, vielfältige Angebote im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, Projekte im Bereich Wandern, Radfahren oder Barrierefreiheit werden vom Naturpark und seinen Partner realisiert. Seit über 40 Jahren ist der Naturpark Neckartal-Odenwald ein wichtiger Impulsgeber und Projektpartner in der Region, der mit den Menschen vor Ort den einzigartigen Naturraum schützt und nachhaltig entwickelt.

Die Apleona Südwest GmbH ist ein großer Dienstleister bei Bau, Ausrüstung, Betrieb und Wartung von Immobilien. Als regional sehr gut vernetztes Unternehmen will sie in Sachen Nachhaltigkeit vorangehen und auch ihre Kunden hierin unterstützen.

„Damit Nachhaltigkeit nichts Theoretisches bleibt packen wir tatkräftig mit an – bei unseren Kunden, aber auch ganz konkret im Naturpark. Ein Apleona-Team hat bereits zwei Mal bei Partnern des Naturparks Landschaftspflegemaßnahmen durchgeführt. Da sieht man am Ende des Tages, was geschafft wurde – ein gutes Gefühl für jeden der dabei war!“ beschreibt Dominik Altmayer / Apleona Südwest GmbH wie das Engagement ganz konkret aussieht.

Als Förderpartner und Sponsor unterstützt die Apleona Südwest GmbH die Aktivitäten des Naturparks und trägt so wesentlich zur Umsetzung bei. Durch die Zusammenarbeit wird letztlich auch eine höhere Wirksamkeit in der Region erreicht, insbesondere dort, wo Aufgaben des Naturparks nicht durch Fördermittel des Landes oder der EU getragen werden.

„Die Region zukunftsfähig und lebenswert zu entwickeln ist Kernaufgabe des Naturparks. Hier ist jeder Euro gut angelegt und jeder helfende Hand. Dadurch werden Klimaschutz, Landschaftspflege, Nachhaltigkeit und Social Responsibility tatkräftig vor Ort umgesetzt. Deshalb freue ich mich sehr, dass uns die Apleona Südwest GmbH jetzt als Förderpartner und Sponsor unterstützen wird,“ resümiert Paul Siemes / Geschäftsführer des Naturparks Neckartal-Odenwald.

Bild: Streuobstpflege Tag des Teams der Apleona Südwest GmbH auf dem Gelände der Naturfreunde Neckarbischofsheim „Zwingenberger Hof“: Emely Meister / Projektkoordinatorin des Naturparks Neckartal-Odenwald (3. v.l.n.r.), Dominik Altmayer / Unternehmensentwicklung der Apleona Südwest GmbH (5. v.l.n.r.) und Herbert Hauck / Vorsitzender der NaturFreunde Neckarbischofsheim (8. v.l.n.r.)