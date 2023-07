Willkommen im Leben! Informationsveranstaltung für Heidelberger Eltern mit Neugeborenen am 13. Juli

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Familienbüro der Stadt Heidelberg lädt am Donnerstag, 13. Juli 2023, um 17 Uhr zur Informationsveranstaltung „Willkommen im Leben! – Informationen für Eltern mit Neugeborenen in Heidelberg“ ein. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Kinder- und Jugendförderung, Plöck 2a, in der Altstadt statt. Die Mitarbeitenden informieren über familienfreundliche Angebote in Heidelberg und gehen individuell auf Fragen zur neuen Lebenssituation ein. Es gibt außerdem Gelegenheit, Fragen zum Thema Kinderbetreuung zu stellen. Eltern haben die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Familien.

Anmeldungen zur Veranstaltung sind nicht notwendig. Wer eine Geschwisterbetreuung in Anspruch nehmen möchte, wird um Ankündigung per E-Mail gebeten an familienoffensive@heidelberg.de. Alle anwesenden Familien erhalten eine Baby- Begrüßungstasche mit vielfältigen Informationen rund ums Baby und einem kleinen Geschenk.

Das Eltern-Baby-Café „Plöckstube“ macht aktuell Sommerpause. Ab dem 12. September 2023 ist es wie gewohnt jeden Dienstag von 9.30 bis 12.30 Uhr für Heidelberger Familien mit Babys im ersten Lebensjahr geöffnet. Weitere Infos online unter www.heidelberg.de/baby.

Kontakt: Familienbüro Heidelberg, Yvonne Spiller, Plöck 2a, 69117 Heidelberg, Telefon 06221 58-37888, E-Mail familienoffensive@heidelberg.de.