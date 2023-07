Landau – Großeinsatz der Feuerwehr in einem Autohaus

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.

(ots) In der August-Croissant-Straße kam es aus bislang ungeklärter Ursache am 08.07.2023 gegen 01.36 Uhr zum Brand eines Autohauses.



Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an. Die Polizei betreibt Absperrmaßnahmen. Die Evakuierung angrenzender Wohnhäuser wurde bereits eingeleitet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise auf Verletzte gibt es bislang keine. Die Ermittlungen dauern weiter an.



