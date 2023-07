Abteilung für Kardiologie und Angiologie der GRN-Klinik Schwetzingen erreicht einen weiteren Meilenstein: Vertifiziertes Ausbildungszentrum für die Behandlung von Herzrhythmusstörungen

Schwetzingen / Rein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/GRN Klinik Schwetzingen) – Mit der Zertifizierung als „Stätte der Zusatzqualifikation Spezielle Rhythmologie” durch die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) erreicht die Abteilung für Kardiologie und Angiologie an der GRN-Klinik Schwetzingen einen weiteren wichtigen Schritt im Ausbau der Behandlung von Herzrhythmusstörungen. Mediziner haben von nun an die Möglichkeit, sich in der Abteilung in diesem Spezialgebiet zu qualifizieren. „Die Anerkennung durch die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie unterstreicht das Engagement der GRN-Klinik für die wohnortnahe Bereitstellung der bestmöglichen medizinischen Versorgung und die kontinuierliche Verbesserung ihrer Dienstleistungen”, sagt Professor Dr. Eberhard Scholz, Chefarzt der Abteilung, der dieses Jahr zum wiederholten Mal die Auszeichnung zum Top-Mediziner im Bereich Rhythmologie des Focus-Magazins erhalten hat.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Voraussetzungen für die Auszeichnung der Abteilung durch die DGK waren zum einen die Anzahl behandelter Patienten pro Jahr sowie Art und Komplexität der angebotenen Untersuchungen. Zum anderen verfügt die Klinik seit 2022 neben Chefarzt Prof. Scholz einen weiteren Experten für Elektrophysiologie: Oberarzt Dr. Bastian Fries, der seine Ausbildung unter anderem am Universitätsklinikum Gießen absolviert hat, verstärkt seit vergangenem Jahr das Team.

„Mit der demografischen Entwicklung in Deutschland nimmt die Zahl der Patienten mit Herzrhythmusstörungen weiter zu, sodass wir in den kommenden Jahren mit einem zunehmenden Bedarf an Kathetereingriffen rechnen müssen”, erläutert Oberarzt Dr. Fries. „Unser Team wird nun noch besser in der Lage sein, unsere Expertise und Erfahrung in der Behandlung von Herzrhythmusstörungen an andere Ärzte weiterzugeben und somit die Versorgung von Patienten in der Region zu verbessern.”

Dass das Kardiologie-Team nun neben hochmodernen technischen Ausstattung und einem umfangreichen Leistungsspektrum nun auch als Ausbildungszentrum zertifiziert wurde, freut auch Klinikleiter Tobias Schneider: „Mit dem Status als Stätte der Zusatzqualifikation und dem Zugang von Dr. Fries als neuem Experten für Elektrophysiologie ist das Kardiologie-Team auf dem Weg, zu einer führenden Einrichtung für die Behandlung von Herzrhythmusstörungen in der Region zu werden.”