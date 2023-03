Neckar-Odenwald-Kreis – Initiative Fachkräftesicherung – IHK-Vollversammlungsmitglieder gründen Förderverein

Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Mitglieder der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar im Neckar-Odenwald-Kreis wollen die Initiative Fachkräftesicherung stärken. Dazu haben sie sich bei einem Treffen bei der GGT GMEINDER GETRIEBETECHNIK GmbH auf die Gründung eines gemeinnützigen Fördervereins verständigt. Die Vereinsgründung ist für diesen Sommer geplant.

INSERAT

Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim

„Mithilfe des Fördervereins werden wir insbesondere Präsenz-Formate an der Schnittstelle Schule-Wirtschaft unterstützten“, erläutert Ralf Rohmann, Vorsitzender des IHK-Industrieausschusses. „Wollen Schulen beispielweise Berufsorientierungsangebote der Kammern oder von regionalen Initiativen mit ihren Schülern nutzen, können sie durch den Förderverein finanziell unterstützt werden. Vorstellbar ist die Erstattung von Fahrtkosten durch Anmietung eines Busses mit Fahrer.“ Dies sei deshalb wichtig, weil Dörfer und Gewerbegebiete nicht immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen seien.

Die GGT GMEINDER GETRIEBETECHNIK GmbH ist das jüngste Mitglied der Fachkräfteinitiative. „Wir stärken unseren Ausbildungsbereich und bringen unsere Expertise im Bereich der Berufsorientierung gerne in das Netzwerk ein“, sagt Geschäftsführer Dr. Wolfgang Fischer. Derzeit sind im Neckar-Odenwald-Kreis rund 400 Ausbildungsplätze unbesetzt.

Ziel der Fachkräfteinitiative ist, im Bereich der Berufsorientierung bestehende Aktivitäten zu bündeln und neue Aktivitäten in Kooperationen anzugehen. Gründungsmitglied ist die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim; Schirmherr der Fachkräfteinitiative ist Landrat Dr. Achim Brötel.

Die Mitglieder der IHK-Vollversammlung im Neckar-Odenwald-Kreis sind: Volker Egenberger (Egenberger IT Solutions GmbH), Hans-Georg Ehrmann (Georg Röth Eisengießerei GmbH & Co. KG), Cornelia Friedrich (Pflege- und Gesundheitsservice Cornelia Friedrich GmbH), Jürgen Kuhn (KUHN GmbH), Peter Lohse (AURORA Konrad G. Schulz GmbH & Co. KG), Christoph Schneider (Odenwälder Kunststoffwerke Gehäusesysteme GmbH), Ralf Rohmann (Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG) und Beate Tomann (tomann marketing*).



Bildunterschrift: Die Mitglieder der IHK-Vollversammlung im Neckar-Odenwald-Kreis treffen sich in Mosbach bei der GGT GMEINDER GETRIEBETECHNIK (von rechts): Cornelia Friedrich, Dr. Wolfgang Fischer, Ralf Rohmann, Christoph Schneider und IHK-Geschäftsführer Dr. Andreas Hildenbrand

Quelle IHK Rhein-Neckar.