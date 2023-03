Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. Frühlingsangebote bei „Worms blüht auf“ – Aktionswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag und Kinderprogramm am 1. und 2. April

Bei hoffentlich milden Frühlingstemperaturen und einem bunten Blumenmeer blüht die Wormser Innenstadt am 1. und 2. April wieder auf. Neben den neuesten Garten- und Dekotrends sowie der Autoausstellung auf dem Marktplatz laden die Wormser Einzelhändler mit zahlreichen Rabatt- und Frühjahrsaktionen Schnäppchenjäger zum Entdecken und Einkaufen ein.

Am verkaufsoffenen Sonntag haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet, sodass die neuesten Trends und Kollektionen direkt anprobiert und gekauft werden können. Für die kleinsten Besucher gibt es an beiden Tagen diverse Angebote zum Spielen und Toben. Weitere Informationen zu „Worms blüht auf“ gibt es unter www.wormser-einkaufstage.de.

Beim Aktionswochenende „Worms blüht auf“ und dem ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres können sich die Kunden des Wormser Einzelhandels auf einige Aktionen freuen:

Das Reformhaus Franz zeigt in Kooperation mit Vorwerk, was der beliebte Thermomix zu bieten hat: Mit Produkten aus dem Laden werden hier abwechslungsreiche Rezepte vorgestellt und direkt vor Ort verkostet.

OBI Worms lockt am Sonntag im Wormser Einkaufspark mit einer frühlingshaften Pflanzenausstellung. Hier können sich die Besucher inspirieren lassen und im Anschluss direkt Blumen und Pflanzen erwerben. Auch auf dem Obermarkt sind die schönen Pflanzen und weitere Aktionen zu bestaunen.

Auf dem Obermarkt können Besucher außerdem auch ihr Glück versuchen: Der Lions Club Worms bietet einen gemeinnützigen Losverkauf an.

KIND Hörgeräte & Augenoptik verteilt Samstags 20 Euro Gutscheine für einen Brillenkauf.

Auch Westfalia Möbel-Peeck GmbH hat am Aktionswochenende einiges zu bieten: Die Kunden können sich über einen Sektempfang sowie viele attraktive Sonderangebote und zusätzliche Frühlingsrabatte freuen. Ein weiteres Highlight ist das Glückrad-Gewinnspiel: Hier kann man sein Glück für Einkaufsgutscheine im Wert von je 100, 200 und 300 Euro versuchen. Außerdem steht Experte Sascha Jung für exklusive Tempur-Produktberatungen im neuen Matratzenstudio zur Verfügung. Die kleinen Besucher werden mit Luftballons und Schokohasen beschenkt.

Die Kunsthandlung Steuer lockt an diesem Wochenende nicht nur mit eindrucksvollen Kunstwerken, sondern auch mit edlen Tropfen vom Weingut Blümel.

Der City Hub bespielt den ersten Leerstand und füllt die Wilhelm-Leuschner-Str. 2 wieder mit Leben! Im Rahmen einer freien Begehung wird die künftige Experimentierfläche erstmals für ein nachhaltiges Pop-up Konzept präsentiert. Der Zusammenschluss aus IHK, Stadt Worms und Stadtmarketing bietet dort außerdem die Möglichkeit, sich anonym per QR-Code an einer Umfrage zur Innenstadtentwicklung zu beteiligen.

Wer nach dem Bummeln etwas Neues ausprobieren möchte, hat die Gelegenheit im frühlingshaft gestalteten Außenbereich von Spirit of Hookah zu verweilen und bei erfrischenden Getränken oder einer Wasserpfeife das rege Treiben zu beobachten.

Auch im Innenhof der alten Pferdemetzgerei in der Rotkreuzgasse gibt es etwas zu entdecken: Hier lädt der Regionalladen Lotte und Klara zu Kaffee, Kuchen und Musik der Jazzband „Hot Club Worms“ ein. Auf der „Open Stage“ ist samstags außerdem auch für spontane Jamsessions Platz!

Modische Highlights und frühlingshafte Angebote

Bei Olala! Mode & Accessoires erwarten die Besucherinnen eine besondere Auswahl an neuen Frühjahrstrends sowie viele tolle Angebote. Bei einem Einkaufswert ab 25 Euro erhalten Kundinnen einen attraktiven Sommerschal als Geschenk.

Die Boutique Blickfang erfrischt mit dem Ausschank von Sekt, gewährt 10 Prozent Rabatt Nachlass auf das gesamte Sortiment und bietet am 01.04. einen Flohmarkt an.

Am Römischen Kaiser erwartet die Kunden im Modehaus Jost am Sonntag eine gratis Jost-Fashionbag bei einem Einkaufswert ab 49 Euro. Außerdem können die Besucher beim Schlendern durch die Innenstadt in der Kaiserpassage die aufwändige Osterdekoration bestaunen.

Kinderprogramm

An beiden Tagen können sich die kleinen Besucher auf eine Vielzahl an Angeboten freuen. Auf dem Lutherplatz können sich Kinder unter anderem auf der sonnengelben „myToys-Hüpfburg“ austoben oder ihr Glück bei der „myToys-Hütchenschlacht“ herausfordern. Dabei können Kinder an insgesamt drei großen Tischen nach abgewandelten Regeln des bekannten „Mensch ärgere dich nicht“ spielen und tolle Preise namhafter Spielwarenhersteller gewinnen und direkt mit nach Hause nehmen. Immer mit dabei: Toysino! Der liebe myToys-Drache freut sich schon sehr auf zahlreiche strahlende Kinderaugen.

Das KunStückchen bietet sonntags in der Fußgängerzone von 10:00 bis 17:00 Uhr Kinderbasteln an. Außerdem gibt es am Modehaus Jost noch Heliumballons für alle Kids.

Dank an die Partner von „Worms blüht auf“

Folgende Partner unterstützen „Worms blüht auf“: Jakob Jost GmbH, Rheinhessen Sparkasse, Volksbank Alzey-Worms eG und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Worms mbH. Ihnen allen gilt bereits jetzt ein besonderer Dank des Veranstalters.

Auf einen Blick:

Aktionswochenende „Worms blüht auf“ mit verkaufsoffenem Sonntag in der Innenstadt

1. und 2. April 2023

Wormser Innenstadt

Öffnungszeiten:

Samstag während der normalen Ladenöffnungszeiten und Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Eintritt ist frei.

Programmänderungen vorbehalten.

