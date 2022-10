Mosbach – Energie-Autarkie für den Privathaushalt? – Virtueller Vortragsabend an der DHBW Mosbach

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar

Die Sonne schenkt uns ihre Energie! Doch wie kann man sich diese Tatsache auch im privaten Bereich zunutze machen? Diese und andere Fragen beleuchtet Uwe Riedel am Mittwoch, 9. November um 18 Uhr in seinem Vortrag an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach.

Die Zukunft gehört den klimafreundlichen, erneuerbaren Energien. Dazu zählt auch die Nutzung der Sonnenenergie. Uwe Riedel erläutert in seinem Vortrag anhand eigener Erfahrungen wie ein Teil dieser Energie als Strom für den eigenen Haushalt und zum Laden eines Elektroautos genutzt werden kann. Er erläutert, was bei der Anschaffung und dem Betrieb einer Photovoltaikanlage zu beachten ist und greift dabei auch Themen wie die Wirtschaftlichkeit, den Autarkiegrad sowie das Laden an der eigenen Wallbox auf.

Über den Referenten

Uwe Riedel, Jahrgang 1967, lebt in Heilbronn und ist Entwicklungsingenieur für medizintechnische Geräte. In seinem Vortrag berichtet er über sein privates Projekt zur Planung und Realisierung einer Photovoltaikanlage mit Energiespeicher.

Der Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde findet am Mittwoch, 9. November um 18:00 Uhr im Audimax der DHBW Mosbach im Lohrtalweg statt. Es handelt sich um eine hybride Veranstaltung. Weitere Informationen, Anmeldung, sowie den Link für den Live-Stream unter: www.mosbach.dhbw.de/events

Eckdaten zur Veranstaltung

Datum: Mittwoch, den 9. November 2022

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: DHBW Mosbach, Lohrtalweg 10, Mosbach, Audimax Gebäude E

oder online (hybrides Format)

Quelle: Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach