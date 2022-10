Metropolregion Rhein-Neckar – Gute Aussichten für die Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar

Metropolregion Rhein-Neckar

Neue Mitglieder, neues Angebot und neues Finanzierungsmodell



Am 24. Oktober 2022, dem Tag der Bibliotheken, werden Altlußheim und Meckesheim neue

Mitglieder im Verein Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V. Wie alle Metropol-Card-

Bibliotheken bieten Altlußheim und Meckesheim dann die Metropol-Card und digitale Medien

an. Der gemeinsame Bibliotheksausweis ermöglicht die Vorort-Nutzung von 1,9 Mio. Medien

in 44 Bibliotheken mit 82 Ausleihstellen. Mit gemeinsamen digitalen Angeboten machen die

öffentlichen Bibliotheken ihre Kundinnen und Kunden fit für die digitale Zukunft.

Digitalisierungsstrategie und Finanzierung

Ziel des Vereins ist es, das digitale Angebot stetig zu erweitern und allen Mitglieds-

bibliotheken zur Verfügung zu stellen. Durch die Bündelung von personellen und finanziellen

Ressourcen wird es möglich, dass größere und kleinere Bibliotheken in der Metropolregion

Rhein-Neckar hochwertige digitale Angebote machen können. Eine jetzt beschlossene neue Beitragsordnung soll dafür sorgen, dass die aktuellen Services auch im Jahr 2023 verlässlich angeboten werden können und der Verein für die weitere digitale Entwicklung gut aufgestellt ist.

Digitale Angebote für Information und Bildung



Die e-Ausleihe Rhein-Neckar metropolbib.de bietet 63.900 elektronische Bücher, Hörbücher,

Zeitschriften und Zeitungen an. Über 6,1 Millionen e-Ausleihen sind schon erfolgt.

Das Presseportal Pressreader enthält 7.500 tagesaktuelle Zeitungen und Zeitschriften aus

150 Ländern in über 60 Sprachen. Seit 2016 wurden 468.978 Hefte in Pressreader aufgerufen.

Die Munzinger Datenbanken Personen und Länder sowie die Brockhaus Enzyklopädie und das Jugendlexikon bieten geprüfte, fundierte und zitierfähige Informationen.

Neu im Angebot ist das Leselernportal Onilo, das digitalisierte und animierte Bilderbücher, Sachbücher und stark bebilderte Kinderbücher, sogenannte Boardstories, zur Leseförderung und zum Lernen anbietet.

Metropol-Mediensuche vereint viele Bibliothekskataloge



Die App Metropol-Mediensuche ermöglicht das Stöbern durch das Medienangebot aller

Mitglieds-Bibliotheken über eine einzige Webseite. Die einfache Suche nach physischen und

digitalen Medien und deren Verfügbarkeit ist ein echter Mehrwert für die Bibliotheksnutzer und Nutzerinnen.

Dies zeigt auch eine Kundenumfrage, die zum Start der Metropol-Mediensuche von Oktober 2021 bis März 2022 durchgeführt wurde. Dabei wurde die Metropol-Mediensuche durchweg mit gut bewertet. Laut Umfrage nutzen 78% der Metropol-Card-Kunden und Kundinnen bis zu drei unterschiedliche Metropol-Card-Bibliotheken, jeder Fünfte sogar bis zu fünf.

Gemeinsam stark über Ländergrenzen hinweg



Koordiniert werden diese Angebote vom Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V.

Bundesweit einzigartig ist die Kombination aus gemeinsamem Bibliotheksausweis und

Katalog, Onleihe-Verbund und weiteren gemeinsamen digitalen Angeboten über drei

Bundesländergrenzen hinweg: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen.

Weitere Informationen unter www.metropol-card.net, www.metropolbib.de und www.metropol-mediensuche.de. Der Verein ist mit seinen Angeboten auch auf Twitter und Youtube vertreten.

Kontakt:

Regina Herhoff

Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V., Geschäftsführung

Tel.: 06221 – 58 36 155, mobil: 0162 – 91 44 548

regina.herhoff@metropolcard.net

Quelle: Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V.