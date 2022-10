Neckargemünd / Metropolregion Rhein-Neckar

v.l.n.r. Dr. Frank Dorn, Pascal Schenkel, Petra Schostak

Das spezielle Musikkonzept ihrer Schule stellten drei Lehrkräfte der SRH Stephen-Hawking-Schule

in Neckargemünd beim 5. Bundeskongress Musikunterricht in Mannheim vor. Der Kongress fand

vom 28. September bis 2. Oktober im „Congress Center Rosengarten“ als Fortbildungsveranstaltung

für Musiklehrkräfte aus dem ganzen Bundesgebiet statt. Rund 1300 Lehrer:innen sowie über

200 Referent:innen trafen sich zum fachlichen Austausch.

Die Musiklehrer:innen der SRH Stephen-Hawking-Schule Petra Schostak, Dr. Frank Dorn und

Pascal Schenkel gaben einen Workshop zum Thema Musikpraxis im “inklusiven” Musikunterricht –

Das inklusive Konzept des Musikbereichs der Stephen-Hawking-Schule Neckargemünd im Fokus.

Der Workshop bot allen Interessierten die Möglichkeit, einen Einblick in die Bandklassenmethodik

zu bekommen.

Diese spezielle Methodik zur Vermittlung musikalischer Kompetenz sieht vor, dass Schulklassen im

Musikunterricht spätestens ab Klasse 7 nicht nur Klassen sind, sondern gleichzeitig auch Bands, die

gemeinsam Musik machen. Schülerinnen und Schüler mit Erfahrung an einem Instrument können

diese mit einbringen und vertiefen. Neueinsteiger:innen erlernen Grundkenntnisse in Stimmbildung,

an den typischen Bandinstrumenten und mit dem zugehörigen technischen Equipment. In kleinen

Klassen und Lerngruppen können Schülerinnen und Schüler bestmöglich gefödert und gefordert

werden.

Der Vortrag des Musikbereiches mit anschließender Diskussionsrunde stieß beim Kongress auf viel

Interesse und positive Resonanz.

Quelle: SRH Schulen GmbH