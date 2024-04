Mannheim – Einweihung Fuß- und Radweg Eugen-Neter-Schule

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Gemäß des 21-Punkte-Handlungsprogramms für Radverkehr der Stadt Mannheim, ist es das Ziel, als fahrradfreundliche Stadt zu wachsen und Lücken im Radnetz zu schließen. Nun konnte ein weiterer Neubau eines Radweges aus dem vom Gemeinderat beschlossenen Rad-Lückenschlussprogramm fertiggestellt werden, der vor allem das Leben der Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler der Eugen-Neter-Schule leichter macht. Entlang der Kreisstraße 9754 wurde ein neuer gemeinsamer Fuß- und Radweg vom Ortausgang Blumenau zur Eugen-Neter-Schule errichtet. Der Weg wurde heute bei bestem Wetter im Rahmen eines kleinen Schulfests mit vielen fröhlichen Schülerinnen und Schülern feierlich eingeweiht.

„Mit dem neuen 700 Meter langen Fuß- und Radweg ist die Eugen-Neter-Schule jetzt komfortabel und sicher erreichbar – dafür habe ich mich mit Nachdruck eingesetzt“, sagte Oberbürgermeister Christian Specht bei der Einweihung. „Ich danke dem Land Baden-Württemberg für die Förderung dieses wichtigen Schulwegs und hoffe, dass künftig viele Kinder diesen Weg nutzen, um umweltfreundlich und selbstständig zu ihrer Schule zu gelangen.“

„Wir können heute die Einweihung des lang ersehnten Fuß- und Radwegs feiern und schließen damit eine wichtige Lücke zur Eugen-Neter-Schule aber auch in Richtung Lampertheim. Für schützenswerte Amphibien, wie beispielsweise die Knoblauchkröte oder den Springfrosch, haben wir ein Amphibienleitsystem angelegt, das die teilweise streng geschützten Arten künftig zu sechs Straßentunneln führt, wo die Tiere sicher die Straße unterqueren können. Außerdem wurde eine insektenfreundliche, mitlaufende Beleuchtung installiert, die den Lichteinfall in den Wald minimiert. Hier gilt mein Dank dem NABU und der Unteren Naturschutzbehörde für deren fachliche Unterstützung“, so Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell. Der Weg wird nach intensiver Abstimmung mit dem Fachbereich Klima, Natur, Umwelt über eine vernetzte Sensorschaltung mit Bewegungsmeldern beleuchtet. So kann einerseits die Verkehrssicherheit gewährleistet werden, andererseits fällt der Einfluss auf die Natur möglichst gering aus.

„Der Lückenschluss im Mannheimer Norden unterstützt die Ziele des Masterplans Mobilität 2035: Neben Verbesserungen in der Kernstadt soll vor allem die Radnutzung zwischen den Stadtteilen gefördert werden. Gerade bei kurzen Wegen unter fünf Kilometern gibt es auch in den Außenbezirken viel Potenzial für eine nachhaltige Entwicklung“, erläutert der für Verkehrsplanung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer im Vorfeld des Termins.

„Der neue Geh- und Radweg verbessert die Schulwegsituation für die Schülerinnen und Schüler der Eugen-Neter-Schule erheblich. Nun kann diese Schule wie jede andere Schule auch sicher zu Fuß oder per Fahrrad erreicht werden. Die 700 m Teilstrecke schließt hier eine schon lange bestehende Lücke“, hebt Bildungsbürgermeister Dirk Grunert hervor.

Die Kosten für diesen Fuß- und Radweg betragen circa 2,6 Millionen Euro. Davon übernimmt das Land Baden-Württemberg circa 1,5 Millionen als Fördermittel.

Quelle: Stadt Mannheim